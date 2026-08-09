Иранският президент се срещнал с върховния лидер Моджтаба Хаменей

Иранският президент Масуд Пезешкиан се е срещнал с върховния лидер на страната Моджтаба Хаменей в края на юли, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс. Срещата се провежда на фона на засилените спекулации около здравословното състояние на Хаменей, който не се е появявал публично, откакто пое най-високия пост в Иран, съобщава БТА.

Според държавните медии разговорите са били посветени на военни и икономически въпроси. Обсъждани са осигуряването на необходимите ресурси, управлението на валутния обмен и потреблението на енергия, както и икономическите отношения на Иран с чуждестранни партньори.

През последните седмици Пезешкиан даде противоречиви сигнали за контактите си с върховния лидер. На 21 юли той заяви, че взаимодействието между двамата „се засилва всеки изминал ден", но само дни по-късно определи комуникацията с Хаменей като „много трудна".

Моджтаба Хаменей наследи баща си, аятолах Али Хаменей, след смъртта му през март. Според непотвърдени информации той е бил сериозно ранен при американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, при които загина баща му.

Оттогава отсъствието му от публичното пространство породи множество спекулации за здравословното му състояние и способността му да изпълнява функциите си.

През май иранските държавни медии съобщиха за първата публично оповестена среща между Пезешкиан и Моджтаба Хаменей, която според информацията тогава е продължила няколко часа.

Сега иранските власти се опитват да разсеят съмненията около здравето на върховния лидер. Заместник-командирът на паравоенните сили „Басидж" Касем Корайши заяви, че в бъдеще ще бъдат публикувани видеозаписи и други материали, на които Хаменей е показан сред хора, по улиците и на срещи с командири на въоръжените сили.

По думите на Корайши тези кадри ще опровергаят спекулациите и ще покажат, че твърденията на критиците на иранското ръководство са неверни.

Фактът, че Техеран публично говори за бъдещо публикуване на подобни кадри, показва колко силно отсъствието на Хаменей е засилило въпросите около неговото здраве. Засега обаче иранските власти не са дали подробна официална информация за състоянието му или причините за продължаващото му отсъствие от публични прояви.