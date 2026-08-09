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Иранският президент се срещнал с върховния лидер Моджтаба Хаменей

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Иранският президент Масуд Пезешкиан Снимка: Снимка: Екс/ @drpezeshkian

Иранският президент Масуд Пезешкиан се е срещнал с върховния лидер на страната Моджтаба Хаменей в края на юли, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс. Срещата се провежда на фона на засилените спекулации около здравословното състояние на Хаменей, който не се е появявал публично, откакто пое най-високия пост в Иран, съобщава БТА.

Според държавните медии разговорите са били посветени на военни и икономически въпроси. Обсъждани са осигуряването на необходимите ресурси, управлението на валутния обмен и потреблението на енергия, както и икономическите отношения на Иран с чуждестранни партньори.

През последните седмици Пезешкиан даде противоречиви сигнали за контактите си с върховния лидер. На 21 юли той заяви, че взаимодействието между двамата „се засилва всеки изминал ден", но само дни по-късно определи комуникацията с Хаменей като „много трудна".

Моджтаба Хаменей наследи баща си, аятолах Али Хаменей, след смъртта му през март. Според непотвърдени информации той е бил сериозно ранен при американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, при които загина баща му.

Оттогава отсъствието му от публичното пространство породи множество спекулации за здравословното му състояние и способността му да изпълнява функциите си.

През май иранските държавни медии съобщиха за първата публично оповестена среща между Пезешкиан и Моджтаба Хаменей, която според информацията тогава е продължила няколко часа.

Сега иранските власти се опитват да разсеят съмненията около здравето на върховния лидер. Заместник-командирът на паравоенните сили „Басидж" Касем Корайши заяви, че в бъдеще ще бъдат публикувани видеозаписи и други материали, на които Хаменей е показан сред хора, по улиците и на срещи с командири на въоръжените сили.

По думите на Корайши тези кадри ще опровергаят спекулациите и ще покажат, че твърденията на критиците на иранското ръководство са неверни.

Фактът, че Техеран публично говори за бъдещо публикуване на подобни кадри, показва колко силно отсъствието на Хаменей е засилило въпросите около неговото здраве. Засега обаче иранските власти не са дали подробна официална информация за състоянието му или причините за продължаващото му отсъствие от публични прояви.

Иранският президент Масуд Пезешкиан

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