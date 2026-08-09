Израел отхвърли плана за мир в Газа на Тръмп, Нетаняху отказва да се оттегли

В момента дискутираме темата с американците. Те имат идеи, някои от тях са приемливи, а други - не, заяви израелският премиер

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви в неделя, че страната му отказва планът за мир в Газа, предложен от Борда за мир на американския президент Доналд Тръмп.

"Искам да изясня следното: Израел отхвърля документа, който се състои от 15 точки. Чух хората да казват "Не си казал това". Затова го казвам отново", каза Нетаняху на среща с правителството му.

И допълни, че израелската армия IDF няма да предприеме изтегляне на силите си, докато "Хамас" не бъде разоръжен. Същото бе обявено от израелския премиер преди няколко дни.

"Администрацията на Тръмп ни изпрати проект. Ние не се съгласихме. Това не е нашият проект. Изпратихме нашите коментари. Това е нашата позиция", заяви тогава Нетаняху във видео, публикувано в социалните медии.Изказването му породи още по-големи съмнения относно споразумението за разоръжаване на "Хамас", което се разглеждаше като потенциален пробив за прекратяване на войната.

Споразумението предвиждаше "Хамас" да започне разоръжаване, а Израел да спре ударите си и да започне оттегляне от териториите в Газа, които в момента контролира - около 60% от ивицата. То се основаваше на споразумението за прекратяване на огъня от октомври, което сложи край на големите военни операции и доведе до освобождаването на останалите заложници, държани в Газа, но е в застой по други въпроси.

Нетаняху, който се изправя пред трудна борба за преизбиране през октомври, повтори позицията си, че разоръжаването трябва да се случи първо. Той заяви, че израелските сили ще продължат да "правят всичко необходимо, за да защитят себе си, нашата територия и нашите граждани".

Миналият месец Тръмп се похвали с пробив в мирния си план за Газа, но сега се изправя пред сериозна пречка, тъй като Нетаняху категорично отхвърли ключова част от предложената сделка, настоявайки, че "Хамас" трябва да предаде всяко оръжие, преди израелските войски да напуснат територията.

Американският президент обяви тържествуващо, че е получил съгласие от страна на "Хамас" да се разоръжи. Но мирният план на Борда за мир предвижда Израел постепенно да се оттегли от Газа, докато палестинската групировка се разоръжава - нещо, което Нетаняху категорично не приема.

"Когато казвам, че "Хамас" ще бъде разоръжен, имам предвид тежките, леките и въобще всички въоръжения. Говорим за истинско разоръжаване, не за фиктивно", заяви израелският министър-председател в неделя, като настоя израелските войски да останат в Газа, докато групировката не бъде лишена изцяло от оръжие.

Междувременно "Хамас" зае противоположна позиция. През юли групировката заяви, че ще се разоръжи единствено, когато Израел се оттегли напълно от Газа и прекрати военните операции. Оттам допълниха, че ще премахнат тежките си оръжия по-късно и единствено, ако се създаде и признае Палестинска държава.

Въпреки това Нетаняху отново повтори дългодишната си позиция и бе категоричен, че "Докато аз съм премиер, няма да има държава Палестина".

Високопоставеният представител на "Хамас" Басим Наим разкритикува думите на Нетаняху и призова американските представители и международни посредници да „окажат натиск" върху израелския лидер да "следва договорената карта за мир и да му попречат да възпрепятства процеса по вътрешнополитически и изборни съображения".

Освен това Наим бе категоричен, че "Хамас" остава ангажирана с предложението на Борда за мир. Той дори го описа като "акт на национална отговорност", който служи в интерес на палестинците, съобщава Daily Mail.

В същото време, въпреки отказа на споразумението, Нетаняху поясни, че преговорите с Вашингтон продължават.

"В момента дискутираме темата с американците. Те имат идеи, някои от тях са приемливи, а други - не. Но ние знаем как да защитаваме позицията си по тези въпроси", заяви той.

Нетаняху посети столицата на САЩ Вашингтон миналия месец, за погребението на бившия сенатор на Южна Каролина от републиканската партия, Линдзи Греъм, която бе един от най-изявените поддръжници на Израел в Сената на САЩ.

Тогава израелският премиер се срещна и с Тръмп в Белия дом. Срещата им бе осмата им лична среща, откакто американецът се завърна в Белия дом. Въпреки това бе едва втората на живо, след като двамата проведоха таен разговор при затворени врати на 11 февруари.