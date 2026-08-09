Турция отрече да е блокирала корабния трафик в Черно море

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Корабният трафик в турския сектор на Черно море протича нормално, въпреки засилените опасения за сигурността след поредица от атаки срещу плавателни съдове, съобщи Ройтерс, позовавайки се на двама турски правителствени представители.

„Корабите преминават безпроблемно през турските проливи към Черно море въпреки засилените опасения по отношение на безопасността", заявили източниците, предава БТА.

Информацията идва, след като в събота телевизия „Блумбърг" съобщи, че Анкара е ограничила движението на търговски кораби, влизащи в Черно море. Според турските власти обаче става дума за временни мерки за сигурност, а не за спиране на корабоплаването.

Двамата представители на правителството са потвърдили пред Ройтерс, че Турция е предприела някои временни действия заради нарастващите опасения за сигурността. Преминаването на корабите обаче продължава в съответствие с изискванията на Конвенцията от Монтрьо.

Турция многократно предупреди както Москва, така и Киев за рисковете от атаките в Черно море и призова двете страни да предприемат мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването.

В събота турският външен министър Хакан Фидан заяви, че Анкара е предала на Русия и Украйна необходимостта да бъде въведен мораториум върху „атаките в Черно море".

Напрежението в региона се увеличи след няколко нападения срещу търговски кораби, включително плавателни съдове, свързани с Турция. Анкара се стреми да избегне прекъсване на морския транспорт, който е от ключово значение за търговията през Черно море.

Конвенцията от Монтрьо от 1936 г. дава на Турция контрол върху Босфора и Дарданелите и правомощия да регулира преминаването на военни кораби. В мирно време документът гарантира свободното преминаване на граждански плавателни съдове, като същевременно поставя ограничения върху военните кораби на държави извън Черноморския регион.

Турция поддържа отношения както с Украйна, така и с Русия след началото на руската инвазия през 2022 г. Анкара не се присъедини към западните санкции срещу Москва, но продължава да оказва военна подкрепа на Киев, включително чрез доставки на оръжия и техника.