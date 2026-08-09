Сирия и Русия с договорка за бъдещето на руските бази в Тартус и Хмеймим

Сирия и Русия са постигнали договореност за бъдещето на руските военни бази в Тартус и Хмеймим след година и половина преговори, съобщи Ройтерс, позовавайки се на сирийски медии.

Според меморандума за разбирателство сирийската държава ще поеме управлението на част от гражданските съоръжения, свързани с руските бази. Сред тях са летище „Хмеймим" и търговската част на пристанището в Тартус. Те постепенно ще бъдат интегрирани в гражданската администрация на Сирия, предава БТА.

Военните съоръжения пък ще бъдат преобразувани в съвместни центрове за обучение и квалификация. Според сирийското външно министерство преходът трябва да бъде завършен в рамките на три месеца.

Руската военноморска база в Тартус и военното летище „Хмеймим" от години са ключови за военното присъствие на Москва в Средиземноморието и Близкия изток. От Тартус Русия поддържа военноморски достъп до Средиземно море, а Хмеймим е основна въздушна база за руските операции в региона.

Бъдещето на двете бази се превърна във важен въпрос за Москва след свалянето на дългогодишния сирийски президент Башар Асад през декември 2024 г. Новото ръководство в Дамаск започна преговори с Русия за статута на руските военни обекти и за условията, при които Москва може да запази присъствието си в страната.

Новата договореност показва опит на двете страни да намерят компромис, при който Сирия да възстанови контрола си върху ключови граждански обекти, а Русия да запази определено военно и инфраструктурно присъствие в страната.