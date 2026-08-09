Дунав почти стигна историческия си минимум в Хърватия

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Нивото на Дунав в хърватския участък на реката е близо до историческия минимум, съобщава агенция ХИНА, позовавайки се на данни на Хърватската метеорологична и хидроложка служба.

Сериозно ниски са и нивата на други големи реки в страната – Мура, Сава, Купа и Драва. Река Орлява е спаднала до едва 3 сантиметра, което е показателно за тежката суша в региона, предава БТА.

Към 7 часа тази сутрин нивото на Дунав при Батина е било минус 138 сантиметра. Само преди дни, на 3 август, е било отчетено още по-ниско ниво – минус 142 сантиметра.

Засега няма признаци ситуацията да се промени. Хърватската метеорологична служба не очаква значителни валежи, които да доведат до покачване на водите през следващите дни.

„Засега няма признаци за повишаване на нивата на Дунав", заяви Зоран Джуркович, генерален директор на държавната компания „Хърватски води". По думите му през по-голямата част от годината нивото на реката при Батина е било под прага, определян като хидроложка суша.

Продължителното маловодие създава проблеми не само за водните екосистеми, но и за корабоплаването. При продължаващ спад на нивата се увеличава рискът от ограничения за плавателните съдове, особено по плитките участъци на реката.

Ситуацията в Хърватия е част от по-широк проблем с ниските речни нива в части от Централна и Югоизточна Европа, където продължителните периоди без валежи и високите температури засилват риска от суша.