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97% влажност в Истанбул, нощите са непоносими заради жегата

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Истанбул Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Екстремните горещини в Турция доведоха до рязко покачване на влажността, особено в крайморските райони. В Истанбул влажността на въздуха е достигнала рекордните 97% през нощта, съобщава в. „Миллиет", цитиран от БТА.

След полунощ влажността в мегаполиса е била 97%, а през деня е достигнала около 86%. В комбинация с високите температури това създава усещане за още по-голяма жега и затруднява дишането.

Най-тежко е положението през нощта, когато високата влажност не позволява на въздуха да се охлади достатъчно. Много жители на Истанбул трудно заспиват и търсят прохлада навън – в парковете и градините по крайбрежието на Босфора и Мраморно море.

Според метеоролога проф. д-р Орхан Шен високите нива на влажност ще се задържат до края на септември.

„Високата влажност в районите на Мраморно и Егейско море се дължи на специфично атмосферно явление, характеризиращо се със силни сухи и прохладни ветрове, което започва през пролетта и продължава до октомври", обясни Шен пред CNN Türk.

По думите му и температурата на водата в Черно море се е повишила. По-топлата вода води до повече изпарения, които увеличават влагата във въздуха.

Комбинацията от горещина и влажност кара организма да усеща значително по-висока температура. Според Шен усещаната температура може да достигне 33-34 градуса.

Така популярната фраза „Не е горещо, а е влажно" буквално се превръща в реалност за жителите на Истанбул, особено през нощните часове, когато високата влажност прави жегата още по-трудна за понасяне.

Истанбул

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