Земетресение с 4,5 по Рихтер люшна Югоизточна Турция

Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Югоизточна Турция. Трусът е регистриран в 03:42 ч в района на Нурдагъ в окръг Газиантеп.

"Земетресението е усетено и в съседните окръзи Килис, Кахраманмараш, Османие и Хатай. До този момент няма данни за разрушения. Продължава работата на екипите по проучването на терена", заяви валията на Газиантеп Кемал Чебер пред турската държавна телевизия ТРТХабер.

По данни на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации към турското МВР, епицентърът на земетресението е бил с дълбочина 7,44 км в района на Нурдагъ.

Градът, който е с население около 40 000 души, бе сред най-силно пострадалите райони при земетресенията на 6 февруари през 2023 г. отнели живота над 50 хил. души в Югоизточна Турция, съобщи БТА.

Според сеизмолога проф. др. Осман Бекташ земетресението в Нурдагъ е свързано с трусовете от 6 февруари 2023 г. по разлома Хатай- Газиантеп.

"След земетресението с магнитуд 4,5 на 13 юни, на 9 август в Нурдагъ стана друго земетресение с магнитуд 4,5. Сеизмичната обстановка в този район продължава да е активна и изисква повишено внимание. Земетресенията от 6 февруари 2023 г. и данните за сеизмичността през последните 3 години ни предупреждава, че рискът от земетресения в региона Хатай-Газиантеп и по-специално в равнината Амик не бива да се пренебрегва напълно. Опасността не е отминала", казва експертът, цитиран от в."Миллиет".