Джорджа Мелони замина на почивка с дъщеря си, а проверките по границите на Италия с Испания ще са цял месец

Докато италианският премиер Джорджа Мелони започва августовската си ваканция, отношенията между Рим и Мадрид се оказаха в нова криза. Двете страни си върнаха проверките по въздушните и морските граници, а решението идва в разгара на най-натоварения туристически сезон в Европа, предава БТА.

Мелони е на ваканция с 9-годишната си дъщеря Джиневра. Първата спирка от трите е курортът Мадалена на остров Сардиния, след което премиерът ще посети Гърция и Пулия. На 21 август обаче тя ще прекъсне почивката си, за да присъства заедно с президента Серджо Матарела на откриването на Средиземноморските игри в Таранто.

Спортният форум, който тази година ще има юбилейно 20-о издание, обединява държави от Средиземноморието, както и няколко други страни. Състезанията включват 27 спортни дисциплини и ще продължат до 3 септември.

На фона на спортния форум обаче между Италия и Испания се разгаря дипломатически спор, свързан с миграцията. Рим въведе проверки по морските и въздушните граници с Испания след масовото пристигане на повече от 70 000 мигранти в испанския ексклав Сеута.

Мярката влезе в сила на 1 август и първоначално бе предвидено да остане поне до 15 август. Италианските власти обясниха, че проверките са временни и са свързани с опасения за сигурността и риска от нов миграционен натиск.

Италия настоява, че мерките не са насочени срещу испанските граждани или туристите от ЕС и Шенген. Проверяват се граждани на държави извън ЕС и Шенген на случаен принцип. Според критиците на мярката обаче на практика е трудно предварително да бъде установено кой подлежи на проверка, без да бъде спрян.

Мадрид реагира остро. Испанското правителство поиска от Рим до 9 август да премахне проверките и предупреди, че в противен случай ще предприеме пропорционални мерки. Испания определи италианското решение като несправедливо и противоречащо на европейските правила.

Рим обаче отказа да отстъпи. От канцеларията на Мелони заявиха, че Италия „не приема ултиматуми" по въпросите на националната сигурност и граничния контрол. Италианското правителство обяви, че ще преразгледа решението едва когато прецени, че рисковете за сигурността и нов миграционен натиск са отминали.

След отказа на Рим Мадрид въведе ответни проверки по морската и въздушната граница с Италия. Те започнаха в полунощ на 7 срещу 8 август и са предвидени да продължат един месец.

Така спорът между двете държави избухна точно в началото на август – един от най-натоварените туристически месеци. Италианци масово почиват в Испания, испанци избират Италия, а милиони туристи от други държави съчетават двете страни в едно пътуване.

През 2024 г. около 3,26 милиона испанци са посетили Италия. В обратната посока Испания е приела около 5,4 милиона италиански туристи. Между двете държави има десетки авиокомпании, а ежедневно се изпълняват стотици полети. Сред най-популярните маршрути са тези към Мадрид, Барселона, Малага, Валенсия, Рим, Милано и Венеция.

Първите последствия вече се усещат – появиха се опашки по летищата и забавяния за пътници, които се прекачват между полети в двете държави. Част от италианските туристи изразиха недоволство, че връщането на граничните проверки ги кара да се чувстват така, сякаш Европа се връща години назад.

Спорът има и сериозно политическо измерение. Испанската министърка на младежта Сира Рего обвини Мелони, че използва миграционната ситуация, за да затвърди образа си на твърд лидер и да привлече подкрепа от десния електорат.

В Италия анализатори свързват втвърдяването на позицията и с вътрешнополитическата ситуация. Рейтингът на партията на Мелони постепенно намалява, докато опозиционната Демократическа партия набира подкрепа. Допълнителен натиск идва от новата крайнодясна формация на пенсионирания генерал Роберто Ваначи, която залага на твърда антимиграционна политика.

Мелони и испанският премиер Педро Санчес отдавна са на различни позиции по редица европейски въпроси – от миграцията и зеления преход до земеделието и търговските споразумения. Двамата заемат противоположни политически позиции и във вътрешнополитическия живот на своите страни.

Настоящият конфликт обаче идва в особено чувствителен момент – когато милиони европейци пътуват между Италия и Испания, а връщането на проверките по границите вече създава реални неудобства за туристите.

Засега и Рим, и Мадрид настояват, че мерките са временни. Ако проверките останат в сила до началото на септември, те могат да се превърнат в един от най-сериозните тестове за отношенията между двете средиземноморски държави през последните години.