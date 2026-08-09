Отстранен от Орбан съдия може да е следващият президент на Унгария

Номинацията му е поредната стъпка на премиера Мадяр да разбие центровете на влияние на своя предшественик

Бивш председател на Върховния съд на Унгария, който беше отстранен от позицията си от бившия премиер Виктор Орбан, най-вероятно ще бъде следващият президент на Унгария. Новата управляваща партия “Тиса” обяви номинацията на адвоката Андраш Бака за нов държавен глава близо месец след като доскорошният Тамаш Шуйок

бе принуден да подпише

промяна в конституцията, която предсрочно прекрати мандата му.

Очаква се 73-годишният Бака във вторник да бъде назначен от парламента на тази предимно церемониална длъжност. По същество тя представлява стъпка напред в опитите на премиера Петер Мадяр да разбие центровете на властта на сваления Виктор Орбан. Лидерът на “Тиса” твърди, че има легитимен мандат от унгарците, за да направи тази съществена вътрешнополитическа промяна, тъй като на последните парламентарни избори получи абсолютното мнозинство.

Депутатите от управляващата партия заявиха в прессъобщение, че Бака винаги е придавал първостепенно значение на принципа на разделението на властите, като последователно е отстоявал върховенството на закона и независимостта на съдебната система.

“Убедени сме, че опитът на д-р Андраш Бака и професионалната независимост, която той е демонстрирал през цялата си кариера, представляват значителен принос в момент, когато се готвим да положим съвместно основите на новия конституционен ред в Унгария”, добавиха те.

Според премиера Мадяр парламентарната му група се е съгласила, че Бака представлява най-силната гаранция, че президентската институция може да възвърне истинското си достойнство, да обедини нацията и да действа като конституционен противовес на управляващото мнозинство. Той подчерта дългогодишната юридическа и съдебна кариера на Бака.

Андраш Бака е международно признат учен в областта на правото, който започва кариерата си в Института за правни изследвания към Унгарската академия на науките, след което става генерален директор на Висшето училище по публична администрация.

Върхът в международната му съдебна кариера

настъпва, когато в периода 1991–2008 г. той заема в продължение на два мандата длъжността съдия в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург.

При завръщането си в родината през 2009 г. парламентът го избра за председател на Върховния съд. Обаче второто правителство на Орбан, което идва на власт през 2010 г. с конституционно мнозинство, го отстрани от поста чрез законови маневри. То преименува Върховния съд на “Курия”, с което формално създаде нова институция, която се нуждаеше от назначаването на нов ръководител.

Впоследствие Бака спечели дело срещу унгарската държава пред ЕСПЧ, който постанови, че правата му на справедлив процес и на свобода на изразяване са били нарушени. Той редовно се изказва по въпроси, свързани с върховенството на закона, както в Унгария, така и в чужбина.

Той е независим по дух, донякъде адвокат от старата школа, а Унгария е имала няколко президенти от този тип. Способността му да олицетворява националното единство може да бъде затруднена от факта, че той е бил откровен критик на Орбан.

Процесът около номинирането на нов президент на Унгария

донесе политически щети на “Тиса” и премиера Мадяр

Когато дойде на власт, той обеща, че следващата кандидатура ще дойде след широк обществен дебат. Това обаче не се случи, а “Тиса” заяви, че ще номинира световната шампионка по шахмат Юдит Полгар за президент.

Това бе последвано от силен обществен отзвук, като критиците на решението твърдяха, че липсата на консултации хвърля сянка върху процеса на избор на държавен глава. Усещайки възмущението, Полгар отхвърли предложението да бъде номинирана за президент. След този епизод статистическата агенция “Медиан” отчете първия значителен спад (3 - 5-процентни пункта) в подкрепата за “Тиса”, която въпреки това остана на исторически високо ниво от 68% одобрение сред избирателите.

