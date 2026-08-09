Демократите подготвят разследвания като алтернатива на импийчмънт на Тръмп

При евентуална победа на изборите през ноември ще проверяват компании, близки до републиканеца

Демократите в САЩ, които се подготвят за евентуално завръщане на власт, разработват широкомащабна стратегия за разследване на компании и финансови институции, свързани с президента Доналд Тръмп.

Целта на тези действия е да се противопоставят на републиканеца не чрез директен импийчмънт, а чрез създаването на механизми за надзор и търсене на отговорност за неговите действия чрез правомощията на долната камара на американския Конгрес.

Висши представители на Демократическата партия в Камарата на представителите са обсъждали възможността да се прибегне до изслушвания, призовки и искания за предоставяне на документи, за да се получат данни от организации, свързани с политическата и бизнес кариера на Тръмп.

Те смятат, че чрез разследването на частни фирми и външни финансови участници ще се окаже по-голям натиск върху Белия дом, отколкото чрез пряк опит за свалянето на президента от власт.

Този подход отразява както предпазливостта на демократите, така и един урок, който те са научили по време на първия мандат на Тръмп: че процедурата по импийчмънт може да погълне вниманието на Конгреса, като в същото време позволи на републиканеца да се представи като жертва на политическо преследване.

Вместо това те възнамеряват да използват правомощията на Камарата на представителите за провеждане на разследвания след междинните избори през ноември, за да подложат на щателен преглед процеса на вземане на решения от Белия дом и да проучат дали Тръмп е използвал властта си в полза на себе си, на свои съюзници или на дарители.

“Не се заемаме с това, за да започнем процедура по импийчмънт. Никой не иска гласуването да се провали още в първия път. Сега вниманието ни е насочено върху събирането на доказателствен материал чрез разследвания, които да позволят Тръмп да бъде подведен под отговорност”, заяви високопоставен сътрудник на Демократическата партия, описвайки нагласите сред партийните лидери.

Демократите очакват Белият дом да се противопостави или да игнорира исканията, отправени към изпълнителната власт, което превръща компаниите и финансовите институции, работещи с него, във важен канал за получаване на информация.

Три източника посочиха, че фирмите “Епъл”, “Алфабет”, “Плантир”, “Блакстоун”, “Блакрок” и дружествата на Илон Мъск са сред коментираните фирми за проверка поради договорите им, регулаторните им задължения и връзките им с Тръмп. Въпреки това те посочиха, че все още не е съставен окончателен списък с цели за разследване.

На свой ред Белият дом заяви, че Тръмп работи за осуетяване на дневния ред на радикалната левица и остава ангажиран със запазването на републиканското мнозинство в Конгреса, пише Ройтерс. Негов служител заяви, че институцията е готова да отговори на исканията за контрол и проверка на Конгреса, независимо коя партия контролира законодателната власт.

