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Въпреки това е рано да се говори за възобновяване на взаимноизгодното руско-българско сътрудничество, заяви шефът на един от департаментите на руското външно министерство

Реториката на България към Русия стана по-сдържана и рационална, откакто на власт дойде новото правителство, ръководено от бившия президент Румен Радев.

Това заяви в интервю за ТАСС Юрий Пилипсон, директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство.

"След като новото правителство, водено от бившия президент Радев, дойде на власт в България, реториката на София за Русия и кризата около Украйна стана по-сдържана и придоби по-рационален тон", категоричен бе Пилипсон.

Според него сега страната ни отправя "съвсем различни призиви към Европейския съюз да преразгледа настоящия си курс към Русия".

"Очевидно е отношението на настоящото българско ръководство към ескалиращите инициативи на така наречената „Коалиция на желаещите", която с право е наричана „Група войнствени подстрекатели", заяви представителят на руското външно министерство.

"Въпреки това е рано да се говори за възобновяване на взаимноизгодното руско-българско сътрудничество. В обозримо бъдеще това ще бъде възпрепятствано от високата степен на политическа зависимост на София от Брюксел", допълни дипломатът.