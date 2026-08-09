13 обвинения за капитана, убил 27-годишна и 5-месечно бебе край Статуята на свободата

Не с едно обвинение се оказа капитанът на лодката, която се преобърна близо до Статуята на свободата в Ню Йорк. При инцидента загинаха двама.

Мануел Ернандез е получил 13 обвинения за безразсъдно застрашаване на живота, след като 27-годишна жена и 5-месечно момиченце загинаха при обръщането на лодката в пристанището на Ню Йорк в събота вечер.

От полицията в метрополиса твърдят, че 46-годишният капитан на лодката е управлявал 22-футовата моторна лодка тип „bowrider", докато тя е била опасно претоварена с 14 души на борда. Към 22:30 ч. лодката се е обърнала, заявяват органите на реда.

Екипите на спешна помощ открили жената и 5-месечното бебе на мястото, след което и двете били транспортирани по въздух до болница "Лангон" в Бруклин. И двете са били в критично състояние, категорични са от полицията.

По-късно от болницата съобщиха, че жената и детето са починали. Все още не е ясно дали двете жертви имат роднинска връзка. Самоличността им също не е обявена публично, тъй като близките им все още не са уведомени, обясняват от нюйоркската полиция.

BREAKING: A 5-month-old baby and a woman have died after a boat overturned near the Statue of Liberty late Saturday night.



About 12 of the 14 people on board were pulled from the water by rescuers. The infant and woman were recovered by divers, airlifted to a Brooklyn hospital… pic.twitter.com/R5iII8HXuw — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) August 9, 2026

Заради инцидента бе организирано голямо издирване и спасителна операция, за да бъдат спасени и останалите 12 човека от лодката. Те са се оттървали само с дребни наранявания и са били транспортнирани в болница.

В болницата се чуха мъчителни викове на близки на жертвите, съобщи „Ню Йорк Поуст", цитиран от "Дейли Мейл".

"Не. Защо? Защо? Не", крещеше в шок един от близките на жертвата. Изданието съобщава още, че хората в болнницата все още държали спасителните си жилетки. Множество екипи от FDNY, Harbor, Scuba и Aviation са се отзовали на мястото на инцидента в река Хъдсън близо до Buoy 32 между Статуята на свободата и Bay Ridge Anchorage, съобщи полицията пред CNN.

Гмуркачи от нюйоркската полиция също са били забелязани да спасяват хора от водата. Снимки от мястото показват многобройни аварийни плавателни съдове във водата с мигащи светлини.