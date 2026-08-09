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13 обвинения за капитана, убил 27-годишна и 5-месечно бебе край Статуята на свободата

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Мануел Ернандез е получил 13 обвинения за безразсъдно застрашаване на живота, след като 27-годишна жена и 5-месечно момиченце загинаха. СНИМКА: Екс/ @DailyMail

Не с едно обвинение се оказа капитанът на лодката, която се преобърна близо до Статуята на свободата в Ню Йорк. При инцидента загинаха двама.

Мануел Ернандез е получил 13 обвинения за безразсъдно застрашаване на живота, след като 27-годишна жена и 5-месечно момиченце загинаха при обръщането на лодката в пристанището на Ню Йорк в събота вечер.

От полицията в метрополиса твърдят, че 46-годишният капитан на лодката е управлявал 22-футовата моторна лодка тип „bowrider", докато тя е била опасно претоварена с 14 души на борда. Към 22:30 ч. лодката се е обърнала, заявяват органите на реда.

Екипите на спешна помощ открили жената и 5-месечното бебе на мястото, след което и двете били транспортирани по въздух до болница "Лангон" в Бруклин. И двете са били в критично състояние, категорични са от полицията.

По-късно от болницата съобщиха, че жената и детето са починали. Все още не е ясно дали двете жертви имат роднинска връзка. Самоличността им също не е обявена публично, тъй като близките им все още не са уведомени, обясняват от нюйоркската полиция. 

Заради инцидента бе организирано голямо издирване и спасителна операция, за да бъдат спасени и останалите 12 човека от лодката. Те са се оттървали само с дребни наранявания и са били транспортнирани в болница.

В болницата се чуха мъчителни викове на близки на жертвите, съобщи „Ню Йорк Поуст", цитиран от "Дейли Мейл".

"Не. Защо? Защо? Не", крещеше в шок един от близките на жертвата. Изданието съобщава още, че хората в болнницата все още държали спасителните си жилетки. Множество екипи от FDNY, Harbor, Scuba и Aviation са се отзовали на мястото на инцидента в река Хъдсън близо до Buoy 32 между Статуята на свободата и Bay Ridge Anchorage, съобщи полицията пред CNN.

Гмуркачи от нюйоркската полиция също са били забелязани да спасяват хора от водата. Снимки от мястото показват многобройни аварийни плавателни съдове във водата с мигащи светлини.

Мануел Ернандез е получил 13 обвинения за безразсъдно застрашаване на живота, след като 27-годишна жена и 5-месечно момиченце загинаха. СНИМКА: Екс/ @DailyMail

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