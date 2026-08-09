ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Явор Гърдев: Човешката жестокост е непреодолима

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23360872 www.24chasa.bg

Зеленски: До 50 000 севернокорейски войници може да бъдат разположени в Русия

5756
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Володимир Зеленски КАДЪР: Екс/@ARISEtv

До 50 000 севернокорейски войници ще бъдат разположени на територията на Русия, за да се сражават на страната на Москва. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа „Екс" Зеленски посочи, че е взето решение в Русия да бъдат изпратени между 30 000 и 50 000 военнослужещи от Северна Корея. Миналия месец той говореше за 30 000 севернокорейци, но не уточни на какви разузнавателни данни се основават твърденията му, предава БТА.

Украинският президент заяви още, че Киев е открил на територията на Украйна няколко севернокорейски ракети, без да уточнява къде са били намерени.

Според Зеленски Северна Корея ще продължи да трупа боен опит във воденето на съвременна война и да получава от Русия военно оборудване и технологии.

Той призова Южна Корея да засили сътрудничеството с Киев, особено в областта на противовъздушната отбрана. „Много бихме искали да получим подкрепа от Южна Корея в област, в която имаме недостиг", каза Зеленски. Той добави, че Украйна е готова да работи със Сеул по сделки за дронове и в други военни области.

Русия и Северна Корея задълбочиха военното си сътрудничество, след като Владимир Путин и Ким Чен-ун подписаха през юни 2024 г. договор за всеобхватно стратегическо партньорство. В него е предвидена взаимна помощ, ако някоя от двете страни бъде подложена на външна агресия.

През 2024 г. Пхенян изпрати около 14 000 войници в руската Курска област, за да помогнат на руските сили срещу украинската офанзива в региона.

Посолството на Северна Корея в Москва и южнокорейското външно министерство не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар относно твърденията на Зеленски.

Володимир Зеленски КАДЪР: Екс/@ARISEtv

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики между Клинтън и Тейлър Суифт