"Хамас" потвърди подкрепата си за плана за Газа на Съвета за мир

"Хамас" остава ангажиран с плана за спирането на военните действия в Газа, договорен с международни медиатори и Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това обявиха от групировката часове, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху го отхвърли с аргумента, че Израел няма да изтегли войските си от ивицата, докато "Хамас" не се разоръжи. Това съобщи Turkiye today.

Противоположните заявки на двете страни подчертават нарастващата пропаст между двете страни за това как и дали ще продължи следващият етап от споразумението.

Споразумението предвиждаше "Хамас" да започне разоръжаване, а Израел да спре ударите си и да започне оттегляне от териториите в Газа, които в момента контролира - около 60% от ивицата. То се основаваше на споразумението за прекратяване на огъня от октомври, което сложи край на големите военни операции и доведе до освобождаването на останалите заложници, държани в Газа, но е в застой по други въпроси.

Нетаняху, който се изправя пред трудна борба за преизбиране през октомври, повтори позицията си, че разоръжаването трябва да се случи първо. Той заяви, че израелските сили ще продължат да "правят всичко необходимо, за да защитят себе си, нашата територия и нашите граждани".

От "Хамас" заявиха, че остават сериозно ангажирани с това, което е предвидено в 15-те точки на плана за мир, както и за установяване на ясен график за изпълението му. Групировката заяви, че непосредственият приоритет трябва да бъде гарантирането на изпълнението на всички фази и задължения по споразумението.

Освен това от палестинската групировка начертаха и поредица от стъпки, които искат да бъдат постигнати: тотално прекратяване на огъня, край на израелските военни атаки, пълно изтегляне на израелските сили от Газа, повторното отваряне на граничните пунктове, внасянето на хуманитарна помощ и материали за подслон, стартирането на възстановителните дейности и началото на операциите на Националния комитет за управление на Газа.

От "Хамас" дори призоваха медиаторите, държавите-гаранти и Съвета за мир да поемат отговорностите си за надзор на споразумението, като поискаха да гарантират, че всички страни спазват условията му. Освен това призовали да предотвратят нарушения, които биха могли да провалят изпълнението на плана или да застрашат прекратяването на огъня.

И бяха категорични, че продължават да се отнасят "позитивно и отговорно" с усилията за завършване на споразумението, като определиха участието си като "целящо прекратяване на страданията на палестинците в Газа и в защита на техните права и национални интереси".

Миналият месец Тръмп се похвали с пробив в мирния си план за Газа, но сега се изправя пред сериозна пречка, тъй като Нетаняху категорично отхвърли ключова част от предложената сделка, настоявайки, че "Хамас" трябва да предаде всяко оръжие, преди израелските войски да напуснат територията.

Американският президент обяви тържествуващо, че е получил съгласие от страна на "Хамас" да се разоръжи. Но мирният план на Борда за мир предвижда Израел постепенно да се оттегли от Газа, докато палестинската групировка се разоръжава - нещо, което Нетаняху категорично не приема.

Преди дни стана ясно, че пратеникът за Газа на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп Николай Младенов се е срещнал с премиера на Израел Бенямин Нетаняху и неговия екип.

Според съобщение, разпространено от Съвета за мир, Младенов е имал „конструктивни и детайлни" разговори с Нетаняху и неговия екип. „Целта е ясна и не подлежи на дискусия: пълното разоръжаване в Ивицата (Газа) и преход от власт чрез оръжие към цивилно управление", се казва в изявлението.

Според двама източници, запознати със съдържанието на разговорите, Младенов е оказал натиск върху Нетаняху да спре израелските удари в ивицата Газа в рамките на усилията за прилагане на споразумението за разоръжаване на палестинската групировка „Хамас".

За споразумението съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в края на юли. Малко след него новината съобщи в социалните мрежи и върховният представител за Газа Николай Младенов.

Николай Младенов, който от години работи за мир в Близкия изток, също предупреди, че постигнатата договореност е само началото на продължителен и сложен процес, чийто успех ще зависи от реалното изпълнение на поетите ангажименти.

"Записаното в споразумението е от съществено значение. Но онова, което предстои оттук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването. А преходното управление и палестинският народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце", написа Младенов. Той благодари на американския президент за неговото лидерство, както и на държавите, подпомогнали преговорния процес.

Договореното разоръжаване е част от втората и значително по-трудна фаза на представения от Тръмп през септември 2025 г. план от 20 точки. Първият етап беше съсредоточен върху прекратяването на огъня, освобождаването на израелските заложници и пускането на палестински затворници.

Следващият трябва да промени изцяло управлението и системата за сигурност в Газа чрез отстраняването на "Хамас" от властта, създаването на палестинска технократска администрация, разполагането на международни сили и постепенното изтегляне на израелската армия.