Иран показа видео на новия върховен лидер Моджтаба Хаменей, но вероятно е старо

Полуофициалната информационна агенция на Иран Mehr за пръв път разпространи видео с новия върховен лидер Моджтаба Хаменей. Това стана на фона на все по-честите спекулации и медийни съобщения за неговото здравословно състояние и продължителното му отсъствие от публичността.

Моджтаба Хаменей става върховен лидер на ислямската република след смъртта на баща си - аятолах Али Хаменей, който загина при съвместните въздушни удари на САЩ и Израел. С тях в края на февруари стартира войната в Близкия изток.

От избирането му за върховен лидер от Съвета на експертите, Моджтаба Хаменей не се бе появявал публично, а комуникацията му се осъществяваше основно чрез писмени изявления или чрез посредници.

Iran releases video of Supreme Leader Mojtaba Khamenei. pic.twitter.com/52kmfbmbjU — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) August 9, 2026

Иранският президент Масуд Пезешкиан се е срещнал с върховния лидер на страната Моджтаба Хаменей в края на юли, съобщиха по-рано днес иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс.

Според държавните медии разговорите са били посветени на военни и икономически въпроси. Обсъждани са осигуряването на необходимите ресурси, управлението на валутния обмен и потреблението на енергия, както и икономическите отношения на Иран с чуждестранни партньори. Снимки обаче нямаше, нито видео.

През последните седмици Пезешкиан даде противоречиви сигнали за контактите си с върховния лидер. На 21 юли той заяви, че взаимодействието между двамата „се засилва всеки изминал ден", но само дни по-късно определи комуникацията с Хаменей като „много трудна".

Международни и израелски медии разпространиха информация, че е бил ранен по време на въздушните атаки и е в критично състояние. По-късно разузнавателни агенции твърдяха, че новият върховен лидер е жив зеленчук.

Кадрите, разпространени от агенция Mehr, показват Моджтаба Хаменей по време на религиозно обучение. Целта на видеото явно е да отхвърли твърденията за неговата неспособност да управлява и да докаже, че е добре и здрав. Въпреки видеото, липсата на обявена дата на заснемане продължава да поддържа интереса на чуждите разузнавателни служби и анализатори към реалното му физическо състояние.

Видеото с Моджтаба Хаменей вероятно е старо и е заснето, преди той да стане върховен лидер на Иран, съобщи ирански източник. Моджтаба Хаменей се чувства добре и е здрав, но не се появява публично по съображения за сигурност, твърди той.

Видеозапис с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей "сред хора и по улиците, както и на срещи с командири на въоръжените сили", ще бъде публикуван в бъдеще, заяви зам.-ръководителят на организацията "Басидж", Касем Корайши.

По думите на Корайши тези кадри ще опровергаят спекулациите и ще покажат, че твърденията на критиците на иранското ръководство са неверни.

Фактът, че Техеран публично говори за бъдещо публикуване на подобни кадри, показва колко силно отсъствието на Хаменей е засилило въпросите около неговото здраве. Засега обаче иранските власти не са дали подробна официална информация за състоянието му или причините за продължаващото му отсъствие от публични прояви.