Дубай предаде на Ирландия предполагаемия шеф на ирландска мафия

Властите в Обединените арабски емирства предадоха на Ирландия предполагаемия ръководител на международния престъпен картел „Кинахан" - 49-годишния Даниъл Кинахан. Той беше арестуван в Дубай през април по силата на ирландска заповед за арест, съобщи официалната новинарска агенция на ОАЕ УАМ, цитирана от БТА.

Самолетът на ирландското правителство, с който според местни медии е бил транспортиран Кинахан, кацна на военното летище „Кейсмънт" западно от Дъблин. Над района е кръжал и полицейски хеликоптер, съобщи кореспондент на Франс прес.

Групировката „Кинахан", известна и като „ирландската мафия", е обвинявана от САЩ и Европейския съюз в мащабна престъпна дейност, включително трафик на наркотици и пране на пари. Според оценки на ирландската полиция богатството на организацията надхвърля 1 млрд. евро, което я превръща в една от най-мощните престъпни структури в страната.

Кинахан е екстрадиран по официално искане на ирландските власти, за да бъде съден по обвинения, свързани с транснационалната организирана престъпност. Сред тях са ръководене на престъпна организация, убийство и трафик на наркотици, съобщи УАМ.

Той е живял в ОАЕ близо десет години и се е оженил там през 2017 г. След задържането му през април Кинахан е обжалвал екстрадицията, но жалбите му са били отхвърлени.

Това е вторият високопоставен член на картела, екстрадиран от Дубай в Ирландия. През 2025 г. там беше върнат Шон Макгавърн, който миналия месец беше осъден на 24 години затвор, след като се призна за виновен.

Ирландският министър на правосъдието Джим О'Калахан определи екстрадицията на Кинахан като важен момент в съдебното сътрудничество между Ирландия и Дубай.

„Предполагаемите извършители на тежки престъпления, свързани с организираната престъпност, няма да намерят сигурно убежище, където да се укрият от правосъдието", заяви министърът.