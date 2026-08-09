Аятолах Хаменей назначи бившия шеф на гвардейците за свой представител в съвета за сигурност

Иранският върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей назначи бившия командир на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Мохсен Резаи за свой представител във Върховния съвет за национална сигурност, съобщи иранската държавна агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В указа, публикуван днес, Хаменей отбелязва „ценния опит" на Резаи и го определя като един от пионерите на осемгодишната „Свещена отбрана" – както в Иран наричат войната с Ирак през 80-те години на миналия век.

Резаи ръководи Корпуса на гвардейците на Ислямската революция от 1981 до 1997 г. В момента той е член на Съвета за целесъобразност и секретар на Върховния съвет за икономическа координация.

Върховният съвет за национална сигурност се председателства от президента Масуд Пезешкиан и отговаря за координацията на политиката на Иран в областта на сигурността и външните работи. В него участват висши представители на правителството, въоръжените сили и разузнавателните служби, както и представителят на върховния лидер.

Назначението идва на фона на продължаващото напрежение между Техеран и Вашингтон. През юли Резаи заяви, че Ормузкият проток е по-важен за Иран дори от „атомните бомби". Стратегическият воден път от месеци е сред основните източници на напрежение със САЩ заради иранската политика спрямо преминаването през протока и ядрената програма на страната, отбелязва Франс прес.