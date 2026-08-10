Най-малко 12 души са загинали при украинска атака срещу град в Татарстан

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Най-малко 12 души са загинали, а 39 са ранени при украинска атака с дронове срещу промишлени и граждански цели в град Нижнекамск в руската Република Татарстан. В района града има голяма петролна рафинерия, пишат ТАСС и Ройтерс.

Кметът на Нижнекамск Радмир Беляев написа в телеграм, че при атаката, която продължава, са поразени неуточнени индустриални и граждански цели.

Петролната рафинерия, която е една от най-съвременните в технологично отношение в Русия, също е сред ударените цели при атаката, пише БТА.

Видеоклипове в социалните мрежи, чиято автентичност все още не е потвърдена, показват дим да се издига над нефтопреработвателния завод ТАНЕКО (TANECO) на компания "Татнефт".

Рафинерията, която беше поразена от Украйна и в началото на юни, е пеработила 17 милиона тона суров петрол през 2024 г. и е произвела 2,7 млн. тона бензин и 8,5 млн. тона дизелово гориво.

Ръководителят на Татарстан Рустам Миниханов обяви ден на траур след украинската атака, съобщи Беляев.

Киев засили ударите си срещу руски петролни рафинерии през последните месеци в кампания, която предизвика недостиг на гориво в много части на Русия, въпреки че властите заявиха, че до голяма степен този проблем вече е решен.