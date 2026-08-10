Стрелба в правителствена сграда край Банкок, задържан е бивш депутат

Бивш депутат е задържан, след като произведе изстрели в правителствена сграда в покрайнините на тайландската столица Банкок, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Това се случва само броени дни, след като в петък в същата провинция въоръжен с пистолет юноша уби осем души, шест от които в училище, след което се самоуби.

Заподозреният стрелец, който е бивш депутат, е стрелял по висш правителствен служител в провинцията и неговия шофьор, заяви генерал-майор Деджрапи Конгди, началник на полицията в провинция Нонтабури, която граничи със столицата Банкок.

"Двама души бяха ранени, след което бяха настанени в болница за лечение", посочи Деджрапи пред Ройтерс.

Тайланд все още се съвзема от ужаса след стрелбата, извършена от 14-годишно момче, което уби своите баба и дядо и отне живота на още шест души в училище "Дебсирин Нонтабури", след което се самоуби. Това е най-масовата стрелба в страната от четири години насам. При инцидента бяха ранени също 20 души.

Учениците се върнаха в класните стаи в "Дебсирин" днес, като на влизане трябваше да минат през детектори за засичане на метал и други проверки, а министър-председателят на Тайланд Анутин Чарнвиракул отново подчерта намерението си да затегне контрола над огнестрелните оръжия след смъртоносната стрелба в петък.

Директорът на училището Уитан Промсинтусак каза, че властите са реагирали незабавно след атаката, като са въвели проверки за оръжие, за да уверят родителите в безопасността на децата им и за да защитят учениците.

"Никога не сме си представяли, че в едно училище, което трябва да бъде едно от най-безопасните места, може да се случи нещо подобно", изтъкна той.

След стрелбата в петък Министерството на образованието на Тайланд съобщи, че ще разработи нови протоколи за безопасност в училищата през следващите три месеца, които ще включват прегледи на психичното здраве, учения за реакция при извънредни ситуации, въвеждане на мерки за борба с тормоза и подобряване на засичането на оръжия и други забранени предмети.

Премиерът Анутин Чарнвиракул нареди прилагането на по-строги мерки срещу хората, носещи оръжие на публични места и заяви, че полицията ще установи пропускателни пунктове като част от кампанията за затягане на притежанието, носенето и употребата на огнестрелни оръжия.