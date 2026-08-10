Пожар бушува в Атика, стотици огнеборци се борят с огъня

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Пожар в района на Куварас в област Атика, Гърция, се разпространява в близост до населени райони, съобщават гръцки медии. Огънят е възникнал в района „Агиос Стилианос", където силните ветрове усложняват работата на пожарникарите.

Към жителите на Агиос Стилианос е отправено предупреждение за евакуация. Заради пожара е затруднено и движението по пътната мрежа в района.

В гасенето участват 197 огнеборци с 42 противопожарни автомобила, както и два самолета и седем хеликоптера. На място са изпратени и пожарникари от Франция и Румъния в рамките на европейския механизъм за взаимопомощ.

Пожарът е частично овладян, но остават активни огнища в труднодостъпни терени. Развитието на ситуацията се следи и с дрон.

За Атика е в сила четвърта степен на опасност от пожари. Подобно предупреждение е издадено и за други райони в Югоизточна Гърция, пише БТА.

Според данни, представени от министъра на климатичната криза и гражданската защита Евангелос Турнас, през последните 10 дни в Гърция са избухнали повече от 400 пожара. Силните ветрове допълнително затрудняват овладяването на огнените фронтове и ограничават възможностите за използване на противопожарна авиация.