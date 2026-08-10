ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След победа в първата контрола националите до 22 г...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23362980 www.24chasa.bg

Петима загинали при руски обстрел на жилищен район в Харковска област

1696
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Поражения от руски атаки в Харковска област. СНИКА: Архив

Петима души са загинали при руски удар по населено място в Чугуевски район на украинската Харковска област, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

По данни на украинската прокуратура руските сили са извършили масиран артилерийски обстрел по жилищен район. Публикувани са снимки, на които се виждат разрушени жилищни сгради.

Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта са неутрализирали 92 дрона и три малогабаритни крилати ракети „Бандерол", използвани при руската въздушна атака срещу Украйна.

По данни на украинската страна Русия е изстреляла общо 126 ударни дрона, включително реактивни, от типовете „Шахед" и „Гербера", както и дронове примамки „Пародия". Атаката е извършена от територията на Русия, окупирания Крим и части от Донецка област.

Украинските военновъздушни сили посочват също, че са използвани една управляема ракета „Кинжал" и три ракети „Бандерол", изстреляни от въздушното пространство над Черно море.

В отблъскването на атаката са участвали авиация, зенитно-ракетни подразделения, сили за радиоелектронна борба, подразделения за безпилотни системи и мобилни огневи групи.

По данни на украинската страна попадения от 31 дрона са регистрирани на 22 места, а на други две места са паднали отломки от свалени въздушни цели, пише БТА.

Информацията за жертвите и щетите е на украинските власти и не е независимо потвърдена.

Поражения от руски атаки в Харковска област. СНИКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират