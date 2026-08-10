Петима загинали при руски обстрел на жилищен район в Харковска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петима души са загинали при руски удар по населено място в Чугуевски район на украинската Харковска област, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

По данни на украинската прокуратура руските сили са извършили масиран артилерийски обстрел по жилищен район. Публикувани са снимки, на които се виждат разрушени жилищни сгради.

Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта са неутрализирали 92 дрона и три малогабаритни крилати ракети „Бандерол", използвани при руската въздушна атака срещу Украйна.

По данни на украинската страна Русия е изстреляла общо 126 ударни дрона, включително реактивни, от типовете „Шахед" и „Гербера", както и дронове примамки „Пародия". Атаката е извършена от територията на Русия, окупирания Крим и части от Донецка област.

Украинските военновъздушни сили посочват също, че са използвани една управляема ракета „Кинжал" и три ракети „Бандерол", изстреляни от въздушното пространство над Черно море.

В отблъскването на атаката са участвали авиация, зенитно-ракетни подразделения, сили за радиоелектронна борба, подразделения за безпилотни системи и мобилни огневи групи.

По данни на украинската страна попадения от 31 дрона са регистрирани на 22 места, а на други две места са паднали отломки от свалени въздушни цели, пише БТА.

Информацията за жертвите и щетите е на украинските власти и не е независимо потвърдена.