Рекордно ниският Дунав застраши работата на АЕЦ „Черна вода“, Румъния спечели още 9 дни

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Румъния е успяла да осигури условия за работата на единствения функциониращ реактор в АЕЦ „Черна вода" поне още девет дни, след като предприе мерки за насочване на повече вода от Дунав към централата, съобщи „Ройтерс".

Заради тежката суша и рекордно ниското ниво на реката Румъния вече обяви повишена готовност в енергийния сектор и призова домакинствата и компаниите доброволно да ограничат потреблението на електроенергия в пиковите вечерни часове.

За да увеличат притока на вода към централата, властите премахнаха скално препятствие в реката, извършиха драгиране на речното корито и потопиха четири натоварени с камъни баржи, с които е изградена своеобразна преграда за пренасочване на водния поток. По данни на румънското Министерство на енергетиката тези действия са повишили с около 4 сантиметра нивото на водата в района на реактора.

Румънското Министерство на енергетиката съобщи, че според актуалните прогнози предприетите мерки позволяват на реактора да продължи да работи поне през следващите девет дни.

Нивото на Дунав край румънския бряг остава рекордно ниско. Националната администрация за управление на водите очаква подобрение след 15 август, когато се прогнозира водите от валежите в горното течение на реката да достигнат до засегнатия район.

Ниското ниво на Дунав вече доведе до спирането на единия от двата реактора на АЕЦ „Черна вода". При нормална работа двата реактора осигуряват около една пета от производството на електроенергия в Румъния.

Ситуацията оказва влияние и върху енергийния баланс в региона. Заради ниските водни нива производството беше ограничено и в други електроцентрали по течението на Дунав, включително в Унгария, пише БТА.

Румъния разчита на комбинация от природен газ, въглища, водна, ядрена и възобновяема енергия. Страната обаче е изправена пред необходимостта от значителни инвестиции в енергийната инфраструктура, включително в съхранението на електроенергия и мрежовите връзки.