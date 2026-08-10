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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23363151 www.24chasa.bg

Техеран: Споразумението между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан не е заплаха за Иран

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Есмаил Багаи Снимка: Екс/@TehranTimes79

Иран не вижда причина за безпокойство от новото споразумение за сигурност между Пакистан, Турция и Саудитска Арабия и не смята, че то е насочено срещу Техеран, заяви говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи, цитиран от „Ройтерс".

Трите държави подписаха миналата седмица споразумение за взаимна отбрана. Според Багаи договорът показва промяна в подхода на страните от региона към сигурността, като те все повече разчитат на собствените си способности, вместо на външни сили.

„Всеки план, който се основава на геополитическите и историческите реалности в региона, който е всеобхватен и приобщаващ и правилно идентифицира врага и заплахата, може да помогне за укрепване на сигурността и предотвратяване на нестабилност", заяви иранският говорител.

Багаи определи Израел и неговите съюзници като заплаха, която според него трябва да бъде взета предвид при изграждането на регионална система за сигурност, пише БТА.

Споразумението между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан беше подписано на 7 август в Мека. То предвижда страните да разглеждат всяка агресия срещу една от тях като агресия срещу всички.

Есмаил Багаи Снимка: Екс/@TehranTimes79

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