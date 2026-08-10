Австрийският канцлер Кристиан Щокер ще се срещне с Ердоган в Анкара

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Австрийският канцлер Кристиан Щокер пристига днес в Анкара, където ще се срещне с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Сред основните теми на разговорите ще бъдат икономическото сътрудничество, войната в Украйна и кризите в Близкия изток, както и въпроси, свързани със сигурността и миграцията, съобщи австрийската информационна агенция АПА.

Очаква се Щокер да повдигне и чувствителни теми, сред които свободата на словото и медиите в Турция, както и отношенията на властите с опозицията. Засега в програмата му не са предвидени срещи с представители на турската опозиция.

Посещението ще започне с официална церемония по посрещането на австрийския канцлер. Щокер ще положи венец в мавзолея „Анъткабир" в памет на Мустафа Кемал Ататюрк, основателя на съвременната турска република.

Австрийският канцлер е придружаван от министъра на иновациите, транспорта и инфраструктурата Петер Ханке и вицепрезидента на Австрийската федерална икономическа камара Волфганг Хесун.

В рамките на визитата ще се проведе кръгла маса, посветена на задълбочаването на двустранните икономически отношения и модернизирането на транспортната инфраструктура. Акцент ще бъде поставен върху товарните превози и железопътното сътрудничество. Предвидена е и среща между Петер Ханке и турския министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.

Турция е сред важните икономически партньори на Австрия. По данни, цитирани от АПА, в страната работят повече от 250 австрийски компании, а австрийските преки инвестиции възлизат на над 1,4 млрд. евро, пише БТА.

Турция е и петият по големина пазар за австрийския износ извън Европейския съюз след САЩ, Швейцария, Великобритания и Китай.

Дипломатическите отношения между Виена и Анкара през последните години са променливи. Двете страни си сътрудничат в области като сигурността и миграцията, но Австрия традиционно заема критична позиция по въпроса за присъединяването на Турция към ЕС. Според АПА тези критики постепенно са намалели.