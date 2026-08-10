Етна отново наруши въздушния трафик в Катания заради вулканична пепел

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Входящите полети на летище Катания в Сицилия са преустановени до 18:00 часа българско време заради разпространение на вулканична пепел от Етна във въздушното пространство около летището. Това съобщи летищният оператор SAC, цитиран от „Ройтерс".

Етна, разположена край източното крайбрежие на Сицилия, е един от най-активните вулкани в света. Изригванията му често водят до ограничения във въздушния трафик на летище Катания, което е основното летище на острова и петото най-натоварено в Италия по пътнически трафик.

Вулканът е изригнал през нощта срещу петък. В събота входящите полети на летището също бяха преустановени за по-голямата част от деня заради вулканичната активност.

От SAC препоръчаха на пътниците да проверят актуалния статус на полетите си, преди да се отправят към летището. Операторът следи ситуацията и ще публикува допълнителна информация в зависимост от развитието на вулканичната активност и метеорологичните условия.

Според италианския Национален институт по геофизика и вулканология (INGV) настоящата еруптивна фаза продължава от два кратера на височина около 2750 и 2360 метра. От тях се изливат няколко потока лава, които образуват обширни лавови полета, предаде БТА.

Предупреждението на INGV за вулканична активност остава на най-високото – червено – ниво за авиацията заради продължаващата опасност от емисии на вулканична пепел.