Премиерите на Италия и Дания обявиха обща визия за сигурността и миграцията в Европа

Премиерите на Италия и Дания Джорджа Мелони и Мете Фредериксен публикуваха съвместно изявление под заглавие „Съвместно послание за Европа", в което представят общата си визия за бъдещето на Европа, сигурността на гражданите и защитата на европейските ценности, съобщиха италиански медии, сред които АНСА и „РАИ Нюз".

В началото на посланието Мелони и Фредериксен подчертават, че принадлежат към различни политически семейства и имат различни позиции по редица въпроси. Според тях обаче двете са обединени от стремежа си да защитават Европа.

„Ние двете сме единствените жени, които оглавяват правителство в страните в ЕС", посочват те, като отбелязват различията между Италия и Дания като държави от Южна и Северна Европа.

Значителна част от посланието е посветена на миграцията. Двете премиерки заявяват, че не приемат неконтролираната имиграция и подкрепят по-строга политика както на национално, така и на европейско равнище.

Мелони и Фредериксен свързват незаконната имиграция с натиск върху обществените услуги, престъпността и намаляването на доверието на гражданите. Те поставят особен акцент върху случаите, при които незаконно пребиваващи чужденци извършват тежки престъпления, трафик на наркотици или сексуално насилие.

Двете премиерки посочват, че европейските граждани очакват конкретни действия от политиците и призовават за мерки, които да осигурят по-голяма сигурност и защита на общностите.

В изявлението се отбелязва и постигнатата според тях промяна в прилагането на Европейската конвенция за правата на човека по отношение на чуждестранни граждани, извършили тежки престъпления. Според Мелони и Фредериксен това би трябвало да създаде условия за увеличаване на експулсиранията.

Те подкрепят и създаването на центрове за връщане на мигранти в трети държави, както и други решения за управление на миграцията извън територията на ЕС.

Мелони и Фредериксен подчертават, че спазването на законите трябва да върви заедно със зачитането на европейските ценности. Това, според тях, се отнася както за незаконно пребиваващите мигранти, така и за чуждестранните граждани, които живеят законно в европейските държави.

Двете заявяват също, че се гордеят с християнското културно наследство на Европа и искат то да бъде защитено. Според тях хората, които избират Европа за свой дом, трябва да уважават европейските ценности и да не се опитват да налагат модели на живот, несъвместими с тях.

Съвместното послание идва на фона на дебатите в ЕС за създаването на центрове в трети държави, където да бъдат настанявани мигранти, получили отказ за убежище или право на пребиваване в Европа, пише БТА.

Мелони е лидер на италианска дясноконсервативна партия, докато Фредериксен е социалдемократка. Въпреки различията в политическите им позиции двете правителства споделят по-твърд подход към миграционната политика.