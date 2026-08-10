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Девет души са арестувани в Турция заради разследвания на 52 горски пожара

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От 34-те заподозрени девет са задържани под стража, а спрямо други 14 е наложена мярка за неотклонение. Снимка: Twitter/@no1raq

Девет души са арестувани в Турция във връзка с разследвания на 52 горски пожара, възникнали от началото на юни. Общо 34 души са били установени като заподозрени по случаите, които са станали обект на съдебни производства, съобщи „Хабер Тюрк", позовавайки се на министъра на правосъдието Акън Гюрлек.

От 34-те заподозрени девет са задържани под стража, а спрямо други 14 е наложена мярка за неотклонение „съдебен контрол".

Гюрлек заяви, че причините за пожарите и отговорните за тях се разследват в координация между главните републикански прокуратури и съответните институции.

По думите му разследванията обхващат както случаи на предполагаеми умишлени палежи, така и пожари, причинени поради небрежност или невнимание.

„Проследяваме отблизо и стриктно съдебните процеси, свързани с горските пожари, които застрашават нашата зелена родина", заяви министърът, цитиран от БТА.

Гюрлек подчерта, че работата по установяването на лицата, които умишлено са подпалили гори, продължава и че властите няма да допуснат пожар, за който има съмнения за престъпление, да остане без установен извършител.

От 34-те заподозрени девет са задържани под стража, а спрямо други 14 е наложена мярка за неотклонение. Снимка: Twitter/@no1raq

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