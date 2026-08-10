ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След победа в първата контрола националите до 22 г...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23363315 www.24chasa.bg

Руската централна банка призова банките да облекчат кредитите за пострадали от украински атаки фирми

1500
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Руската централна банка препоръча преструктуриране на кредити за предприятия, засегнати от украински атаки. Снимка: Pixabay

Руската централна банка препоръча на кредитните институции в страната да подкрепят предприятия, пострадали от украински атаки срещу логистични центрове и складове. Това става ясно от писмо на регулатора, публикувано днес и цитирано от „Ройтерс".

Според препоръките засегнатите компании трябва да могат да кандидатстват за преструктуриране на кредитните си задължения.

От 18 юли Украйна е атакувала най-малко 20 склада на руската компания за онлайн търговия Wildberries, припомня „Ройтерс".

Руската централна банка препоръчва на кредиторите да не начисляват глоби и неустойки за просрочени плащания на малки и средни предприятия, засегнати от атаките. Банките следва също да се въздържат от изискване за предсрочно погасяване на кредитите, съобщава ТАСС.

При промяна на условията по кредитите банките трябва своевременно да предоставят на клиентите актуализирана информация за новия погасителен план.

Регулаторът подчертава, че преструктурирането на задълженията не трябва да се отразява негативно върху кредитната история на предприемачите, пише БТА.

От кредитните бюра се препоръчва също да не отчитат извършеното преструктуриране като фактор, който понижава индивидуалния кредитен рейтинг на съответния кредитополучател.

Препоръките на Руската централна банка ще останат в сила до края на август 2027 г.

Руската централна банка препоръча преструктуриране на кредити за предприятия, засегнати от украински атаки. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират