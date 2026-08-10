Руската централна банка призова банките да облекчат кредитите за пострадали от украински атаки фирми

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Руската централна банка препоръча на кредитните институции в страната да подкрепят предприятия, пострадали от украински атаки срещу логистични центрове и складове. Това става ясно от писмо на регулатора, публикувано днес и цитирано от „Ройтерс".

Според препоръките засегнатите компании трябва да могат да кандидатстват за преструктуриране на кредитните си задължения.

От 18 юли Украйна е атакувала най-малко 20 склада на руската компания за онлайн търговия Wildberries, припомня „Ройтерс".

Руската централна банка препоръчва на кредиторите да не начисляват глоби и неустойки за просрочени плащания на малки и средни предприятия, засегнати от атаките. Банките следва също да се въздържат от изискване за предсрочно погасяване на кредитите, съобщава ТАСС.

При промяна на условията по кредитите банките трябва своевременно да предоставят на клиентите актуализирана информация за новия погасителен план.

Регулаторът подчертава, че преструктурирането на задълженията не трябва да се отразява негативно върху кредитната история на предприемачите, пише БТА.

От кредитните бюра се препоръчва също да не отчитат извършеното преструктуриране като фактор, който понижава индивидуалния кредитен рейтинг на съответния кредитополучател.

Препоръките на Руската централна банка ще останат в сила до края на август 2027 г.