13 са загинали при украинската атака с дронове срещу Нижнекамск, сред жертвите има дете

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Броят на загиналите при атака с дронове срещу руския град Нижнекамск в Татарстан е нараснал до 13 души, като сред жертвите има и дете. Това съобщиха ТАСС и Франс прес, позовавайки се на местните власти.

Според руските власти при масираната атака са били поразени жилищен район, промишлени и други граждански обекти. По-рано беше съобщено за 12 загинали и 39 пострадали.

Руското министерство на здравеопазването съобщи, че в болниците в Нижнекамск са били приети 28 пострадали, сред които едно дете. Допълнителни медицински екипи са изпратени в града от близкия Набережние Челни.

Говорителката на руския Следствен комитет Светлана Петренко заяви, че според данните на следствието ударите са били нанесени от Въоръжените сили на Украйна с дронове по жилищен район и промишлени обекти в Нижнекамск. Украйна не е представила в текста своя версия за съобщаваните жертви, пише БТА.

В Татарстан е обявен траур.

Нижнекамск е град с население от около 240 000 души и е сред основните промишлени центрове на Татарстан. В града се намират петролни рафинерии и голям нефтохимически комплекс, отбелязва Франс прес.