Австрия обмисля дестилация на до 10 млн. литра непродадено червено вино

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Австрийските винопроизводители обмислят извънредна дестилация на до 10 млн. литра червено вино заради трудностите при реализацията на произведените количества. Идеята е непродаденото вино да бъде преработено в промишлен алкохол, съобщи австрийското радио и телевизия.

Австрийският съюз на винопроизводителите подкрепя мярката на фона на спад в потреблението на алкохол, който според бранша се отразява особено силно върху пазара на червено вино. Натрупването на непродадена продукция създава и проблеми с наличните складови площи.

„Това се усеща и в районите на Долна Австрия, където се произвежда червено вино", заяви президентът на Съюза на винопроизводителите в Долна Австрия Райнхард Цьохман. Проблемът засяга и провинция Бургенланд.

При евентуална извънредна дестилация виното ще бъде преработено в промишлен алкохол, който може да се използва за медицински цели или за производство на почистващи препарати.

За да бъде приложена мярката с финансова подкрепа, Австрия трябва да получи одобрение от Европейския съюз. При извънредна дестилация се предвижда финансиране от специален кризисен фонд на ЕС за селското стопанство.

Подобни заявления от Франция и Германия вече са били одобрени, пише БТА.

Австрийският съюз на винопроизводителите все още не е взел окончателно решение за подаване на заявление. Преди това предстои да бъде направена оценка на ситуацията на пазара, като ще бъде изчакана и есенната реколта. Целта е да се установи дали излишъкът от червено вино действително ще достигне около 10 млн. литра.