Вучич: Не съм обсъждал с Путин посещението на Зеленски в Белград

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че не е обсъждал предварително с руския президент Владимир Путин посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белград, тъй като Сърбия сама определя политическия си дневен ред.

„Не разговарях с него, защото не обявявам политическата си програма на никого предварително. Сърбия не е марионетка на никоя друга държава по света. Ние имаме собствена програма и се грижим за собствената си външна политика", заяви Вучич, цитиран от РТС.

Той подчерта, че Сърбия е независима държава и ще остане такава. По думите му Белград не съобщава предварително политическите си планове нито на Русия, нито на други международни партньори.

Вучич каза още, че е видял критики от руска страна във връзка с посещението на Зеленски, но според него те до голяма степен са били без реални аргументи. Той определи Путин като „интелигентен и силен лидер".

Сръбският президент припомни близките отношения между Белград и Москва и многобройните си срещи с руския държавен глава. По думите му двамата са разговаряли около 21 или 22 пъти, а Вучич многократно е посещавал Русия.

„Сърбия и Русия имат традиционни връзки и винаги ще ги имат", каза той. Вучич посочи като примери за тези отношения сътрудничеството в областта на енергетиката и доставките на природен газ.

По време на първото си официално посещение в Сърбия Зеленски потвърди позицията на Украйна в подкрепа на териториалната цялост на Сърбия и заяви, че Киев не признава независимостта на Косово.

Белград и Прищина продължават диалога за нормализиране на отношенията с посредничеството на Европейския съюз. Напредъкът по този процес е сред условията за европейската интеграция на Сърбия и Косово, пише БТА.

В декларация от срещата на върха ЕС–Западни Балкани през декември 2025 г. европейските лидери подчертаха необходимостта от изпълнение на договореностите, постигнати в рамките на диалога между Белград и Прищина.

Постигнатото през 2023 г. споразумение за пътя към нормализиране и приложението към него обаче все още не са изпълнени изцяло.