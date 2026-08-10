САЩ и Южна Корея започват военни учения на фона на заплахите от Северна Корея

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САЩ и Южна Корея ще проведат мащабни съвместни военни учения от 17 до 27 август на фона на нарастващите военни способности на Северна Корея. В рамките на ученията ще бъдат отработени действия срещу дронове, заглушаване на GPS сигнали и противодействие на кибератаки, съобщиха официални представители, цитирани от „Ройтерс".

Годишното учение „Щит на свободата Улчи" ще провери оперативната готовност на въоръжените сили на двете страни и ще бъде съчетано с ученията на южнокорейското правителство за реагиране при извънредни ситуации.

Полковник Райън Доналд от Командването на съвместните сили на САЩ и ООН в Южна Корея заяви, че тазгодишните учения отчитат промените в характера на съвременните военни действия, включително разширяващото се използване на безпилотни системи, средства за електронна война и кибероперации.

По думите му участието на севернокорейски военнослужещи във войната в Украйна е дало възможност на Пхенян да извлече военен опит, който впоследствие да бъде приложен в Северна Корея. Според Доналд това развитие е сред факторите, които се отчитат при планирането на ученията.

„Щит на свободата Улчи" има за цел да повиши готовността на съюзниците за реакция при заплахи на Корейския полуостров и да укрепи отбранителните способности на Южна Корея.

Около 18 000 южнокорейски военнослужещи ще участват в ученията, което е съпоставимо с броя на участниците в предишни издания, съобщи полковник Джан Дойон от южнокорейското военно командване.

САЩ и Южна Корея определят ученията като отбранителни. Северна Корея обаче редовно ги осъжда като провокация, която според Пхенян допринася за напрежението на полуострова, пише БТА.

Миналата седмица Северна Корея изстреля балистична ракета с малък обсег към морето. Страната продължава разработването на ядрени оръжия, балистични и крилати ракети, артилерийски системи и други военни технологии въпреки санкциите на Съвета за сигурност на ООН, отбелязва „Ройтерс".