По данни на Министерството на водните ресурси и Китайската група за прехвърляне на вода от юг на север към 10 август по първия етап на проекта „Прехвърляне на вода от юг на север" по източната и средната линия са прехвърлени над 90 млрд. куб. м вода. От тях над 80,05 млрд. куб. м са прехвърлени по първия етап на средната линия, а над 9,95 млрд. куб. м – по първия етап на източната линия.
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23363516 www.24chasa.bg
КМГ: По първия етап на проекта „Прехвърляне на вода от юг на север“ по източната и средната линия са прехвърлени над 90 млрд. куб. м вода
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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.