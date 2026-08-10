КМГ: По първия етап на проекта „Прехвърляне на вода от юг на север“ по източната и средната линия са прехвърлени над 90 млрд. куб. м вода

По данни на Министерството на водните ресурси и Китайската група за прехвърляне на вода от юг на север към 10 август по първия етап на проекта „Прехвърляне на вода от юг на север" по източната и средната линия са прехвърлени над 90 млрд. куб. м вода. От тях над 80,05 млрд. куб. м са прехвърлени по първия етап на средната линия, а над 9,95 млрд. куб. м – по първия етап на източната линия.