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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23363528 www.24chasa.bg

КМГ: Китайската възможност 2.0 – по пътя към „новото“

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Наскоро американската агенция „Блумбърг" отбеляза по повод развитието на изкуствения интелект в Китай, че „тази вълна от пет модела (изкуствен интелект), пуснати в рамките на осем седмици, показва, че основното ценностно предложение на Китай не е само ниската цена, а по-скоро изключителната ефективност". Други медии в САЩ също отделят голямо внимание на развитието на изкуствения интелект в Китай, посочвайки, че страната „вече разполага с възпроизводима система", способна да създава модели, които са почти на световно водещо ниво. Това предоставя нова перспектива към „Китайската възможност 2.0".

През последните осем седмици – от Kimi K3, който постави нов световен рекорд по брой параметри сред моделите с отворен код, през DeepSeek, който постигна значително подобрение в агентните способности на съответните модели, до обявяването от Alibaba Qianwen, че ще предостави достъп до теглата на най-мащабния си модел – китайският изкуствен интелект демонстрира динамично развитие с пробиви в множество области. Това е ярък пример за китайските „мащабни иновации", които вече не се изразяват в единични пробиви, а във формирането на системни способности, които могат да бъдат възпроизвеждани, разпространявани и прилагани на практика.

Днес „мащабните иновации" са във фокуса на глобалната индустриална трансформация. Широко разпространено е мнението, че благодарение на огромния си пазар, завършената си индустриална система, високата способност за ефективно превръщане на иновациите в практически приложения и отворената си екосистема за сътрудничество Китай предоставя на света ценни уроци по този ключов въпрос.

От „новото трио" – роботи, изкуствен интелект и иновативни лекарства, които се радват на световна популярност, до технологии като квантова информация, интегрални схеми и ядрен синтез, поредицата от иновационни постижения на Китай предизвиква широко внимание по света. Най-новата класация на Nature Index, изчислена въз основа на данните за цялата 2025 г., показва, че показателят за научноизследователския принос на Китай е достигнал 52 735,17 пункта, което поставя страната на първо място в света.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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