КМГ: В Китай откриха нов минерал, богат на германий

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В Китай е бил открил нов минерал – германиева руда, чиято средна концентрация на германиев оксид достига до 72%, поставяйки я на второ място след германита. Той е бил официално наименуван „Усъхъ".

Като рядък и стратегически важен критичен метал германият е незаменим материал във високотехнологични области, включително полупроводници, оптични комуникации, инфрачервена оптика, соларни клетки и системи за измерване и управление в космическата индустрия.

Поради малкото си количество в земната кора и трудното образуване на самостоятелни находища, германият отдавна се добива основно като съпътстващ елемент от оловно-цинкови руди и въглищни находища.

Според данни, публикувани от китайското Министерство на природните ресурси на 29 април, страната заема първо място в света по запаси от 14 минерала, сред които и германият.