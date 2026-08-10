КМГ: Китай обяви червен код за тайфуни

Китай издаде втория за годината червен код за тайфун, след като „Делфин" продължи да връхлита източните части на страната, а в западната част на северния Тих океан се формира новата буря „Пейлоу". Така за кратко време едновременно активни са три тайфуна — „Делфин", „Чан-хом" и „Пейлоу".

Под въздействието на „Делфин" Шанхай беше засегнат от силни ветрове и проливни валежи. До 17:00 часа в неделя 215 600 души са били евакуирани от високорискови райони в града. От общо 181 места, засегнати от наводнения, водата е била отстранена от 155, а екипи от различни служби са работили по останалите 26.

Тайфунът сериозно наруши въздушния транспорт в Източен Китай, като бяха отменени множество полети. Към 18:00 часа в неделя са били отменени над 80% от полетите на международните летища „Пудун" и „Хунцяо" в Шанхай. От планираните 889 пристигащи полета на летище „Пудун" 760 са били отменени, а от 897 излитащи полета 729 не са се състояли. На летище „Хунцяо" почти всички от планираните 431 пристигащи полета са били отменени, а 342 от 431 излитащи полета не са могли да бъдат изпълнени.

Метеорологичните условия са засегнали и въздушния транспорт в провинция Съчуан и град Чунцин в Югозападен Китай, което е довело до множество отменени полети до и от района на делтата на река Яндзъ. Според прогноза на авиационната информационна платформа Variflight до 44 летища може да бъдат засегнати от тайфуна „Делфин" в периода 9-12 август.

Според Китайската метеорологична администрация „Делфин" се отличава с необичайно дълъг път и продължителност. Тайфунът се е формирал близо до международната линия за смяна на датата и преди достигането си до сушата е изминал повече от 6000 километра. Очаква се периодът му на активност да надхвърли 15 дни – около три пъти повече от този на типичен тайфун.

„Делфин" също така се е засилил изключително бързо. В рамките на 48 часа след формирането си той е достигнал сила на супертайфун, с максимална скорост на вятъра от 65 метра в секунда, което го прави втория най-силен тайфун за годината досега. Той е запазил силата си на супертайфун в продължение на до 5,5 дни и е останал поне с интензитет на тайфун в продължение на девет дни.

Бурята има и необичайно голям обхват, с радиус на ветровете от седма степен между 420 и 450 километра и диаметър на циркулацията около 1300 километра. Очаква се тя да донесе силни ветрове в Източнокитайско море за повече от три дни и проливни валежи в голяма част от Източен Китай. На места количеството на валежите може да надхвърли 600 милиметра. Властите призоваха населението да се пази от внезапни наводнения и свлачища и да избягва крайбрежни, планински райони и речни долини.

Експертите прогнозират също, че през август един или два силни тайфуна ще се придвижат на север. Дори когато основната част на тези тайфуни отслабне, периферната им циркулация и взаимодействието между студени и топли въздушни маси могат да предизвикат проливни дъждове.