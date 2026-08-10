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КМГ: Защо Китай? (Видео)

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Ni hao! Или „Здравейте!" на китайски! Днес ще се „разходим" из някои прелестни места в Поднебесната империя, а краткото ни видео ще ви покажем защо тя привлича милиони хора от близки и далечни страни.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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