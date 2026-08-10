Унгария възстановява част от мощността на АЕЦ „Пакш“ след покачване на Дунав

Още една турбина на АЕЦ „Пакш" в Унгария започва да работи, след като нивото на река Дунав се е повишило с 19 сантиметра спрямо рекордно ниските стойности от миналата седмица. Това съобщи унгарският премиер Петер Мадяр, цитиран от Ройтерс.

Очаква се втората турбина да започне да произвежда електроенергия още тази вечер. В резултат мощността на централата ще бъде увеличена след период, в който ниското ниво на Дунав ограничи работата ѝ до около 10% от капацитета.

АЕЦ „Пакш" осигурява близо половината от електроенергията, потребявана в Унгария. Централата разполага с четири ядрени реактора и осем турбини, но заради продължителната гореща вълна и сушата през последните седмици работеше с ограничен капацитет.

Ниското равнище на Дунав създаде проблеми и за други атомни електроцентрали по течението на реката. В Румъния водният дефицит доведе до спиране на един от реакторите на АЕЦ „Черна вода", а властите предприеха мерки за повишаване на нивото на водата около централата.

Според Мадяр очакваните валежи в Австрия са допринесли за покачването на Дунав, но ефектът вероятно ще бъде временен. Унгарското правителство обсъжда дългосрочни решения, включително във връзка с планираното разширяване на АЕЦ „Пакш", пише БТА.

Новите ядрени мощности също са проектирани да използват вода от Дунав за охлаждане, което поставя въпроса за устойчивостта на бъдещото производство на електроенергия при продължителни периоди на суша.