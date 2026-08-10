По-високите цени увеличават приходите от туризъм в Хърватия

В Хърватия в момента почиват над 1,1 милиона туристи, а приходите от туризъм през юли са се увеличили основно заради по-високите цени, без съществен ръст на броя на нощувките спрямо същия период на миналата година, съобщава хърватската национална телевизия ХРТ.

Туристическият сектор отчита по-слаб юни, което се обяснява с разместването на училищните ваканции в германските провинции – един от основните пазари за Хърватия. Началото на август обаче е по-положително, като голяма част от резервациите тази година се правят в последния момент.

Според президента на Асоциацията на туристическите агенции към Хърватската търговска камара Борис Жгомба резултатите през първите седем месеца са приблизително на нивото от миналата година по отношение на туристическите пристигания и нощувките. Той определя представянето на хърватския туризъм като добро на фона на несигурността и тенденцията към резервации в последния момент.

Окончателната оценка за сезона обаче ще зависи в голяма степен от август и септември, които са сред най-важните месеци за хърватския туризъм.

Данните за първата половина на 2026 г. показват, че Хърватия е посрещнала над 7,6 милиона туристи и е регистрирала 29,5 милиона нощувки. И двата показателя са приблизително на равнището от същия период на 2025 г.

Цените остават сред основните теми в туристическия сектор. Жгомба посочва, че те се определят от пазара и зависят от търсенето. Според него конкуренцията с други средиземноморски дестинации като Гърция и Испания ще може да бъде оценена по-точно едва след края на основните летни месеци.

В Истрия, един от най-популярните туристически райони на страната, се отчита известен ръст на нощувките. В Ровин, който е сред най-посещаваните градове в Хърватия, те са с 2 процента повече спрямо същия период на миналата година.

В Ровин в момента са регистрирани около 38 000 туристи. Най-много са гостите от Германия и Австрия, следвани от туристи от Нидерландия и Италия. Нидерландците са особено многобройни в къмпингите.

В Пула също се отчитат положителни резултати. Директорът на къмпинг „Стоя" Долорес Драгун посочва, че юли е бил с няколко процента по-силен от същия месец на миналата година.

При семейните хотели в Пула ръстът на приходите през юли е 5 процента. По данни на хотелиера Денис Зембо 3 процентни пункта от увеличението се дължат на по-високите цени, а 2 пункта – на ръста на броя на нощувките.

Хърватският туризъм остава силно зависим от летните месеци. По данни на Евростат сезонността е особено изразена в страната – през август 2025 г. са отчетени 41,1 пъти повече нощувки, отколкото през януари, пише БТА.

Затова представителите на туристическия сектор очакват именно резултатите през август и септември да покажат дали Хърватия ще успее да запази силните показатели от предходната година и да превърне по-високите цени и разходи на туристите в устойчив ръст на приходите.