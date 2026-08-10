Иран планира такси за корабите, преминаващи през Ормузкия проток

Иран планира да въведе такси за търговските кораби, преминаващи през стратегическия Ормузки проток, като мярката е свързана с предоставянето на морски услуги, съобщи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от ДПА.

По думите му Техеран работи с Оман по механизми за наблюдение на сигурността, опазване на околната среда и борба с престъпността в морето. Таксите ще бъдат свързани именно с услугите, предоставяни на корабите.

Темата за режима на корабоплаване през протока е част от по-широките преговори между Иран и Оман. Само ден по-рано Иран съобщи, че споразумението с Оман за определяне на нови плавателни маршрути е в заключителен етап. Техеран обаче поставя условия за пълното възстановяване на корабоплаването през протока.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световната енергетика. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и Индийския океан, а през него преминава значителна част от международната търговия с петрол и газ.

Протокът е широк около 39 километра в най-тясната си част. Тъй като териториалните води на Иран и Оман се простират на до 12 морски мили от бреговете им, водите на протока попадат в юрисдикцията на двете държави. Съгласно Конвенцията на ООН по морско право корабите имат право на транзитно преминаване през международните проливи и това преминаване не трябва да бъде възпрепятствано.

Въпросът за таксите обаче е свързан с разграничаването между такса за самото транзитно преминаване и плащания за конкретни морски услуги. Именно предоставянето на такива услуги е посочено от Багаи като основание за планираните такси.

Иранският ход идва на фона на продължаващото напрежение около Ормузкия проток и усилията за възстановяване на нормалното корабоплаване, пише БТА. Предложените механизми предвиждат по-голяма роля на Иран и Оман при управлението на трафика през протока. Reuters съобщи по-рано, че обсъжданото споразумение може да даде на Техеран контрол върху част от входящия морски трафик.

САЩ от своя страна заявяват, че целта им е да бъде възстановено предвоенното равнище на транзит на петрол и газ през Ормузкия проток.