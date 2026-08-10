Двама депутати разклатиха мнозинството на естонското правителство

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Управляващата коалиция в Естония загуби парламентарното си мнозинство, след като двама депутати напуснаха партиите, от които са избрани, съобщиха местни медии, цитирани от Ройтерс.

Депутатът от „Естония 200" Калев Стоицеску обяви в неделя, че напуска партията, а в понеделник депутатът от „Партията на реформите" Меелис Кийли съобщи, че напуска своята политическа формация и парламентарната ѝ група.

Така коалицията на премиера Кристен Михал, съставена от „Партията на реформите" и „Естония 200", вече разполага с 50 от общо 101 места в парламента „Рийгикогу" – едно място под необходимото за парламентарно мнозинство.

Напускането на Кийли е свързано с разминавания по въпроси, свързани с националната отбрана и сигурността, докато Стоицеску заяви, че решението му е било обмисляно от известно време. Той също така е посочил, че възнамерява да участва в следващите парламентарни избори.

Загубата на мнозинството не означава автоматично падане на правителството. Кабинетът на Михал остава на власт, но при приемането на ключови решения вече ще трябва да търси подкрепа извън двете управляващи партии, пише БТА.

Политическата промяна идва месеци преди следващите парламентарни избори в Естония, които трябва да се проведат до март 2027 г.