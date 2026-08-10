Британски съд отказа на бащата на загиналите в Кипър българчета да пътува за погребението

Британски съд в Кипър е отхвърлил молбата на бащата на двете български деца, загинали при трагичен инцидент в края на юни, да бъде освободен от ареста и да пътува до България за погребението им, съобщава кипърският вестник „Филелефтерос".

30-годишният български гражданин е обвинен в причиняване на смърт вследствие на безразсъдни и неблагоразумни действия. Случаят се разглежда от съд на британските суверенни бази, тъй като децата са били открити на територията на базата „Декелия". Кипърски медии съобщиха по-рано, че съдът е отказал освобождаването му под гаранция, като е преценил, че съществува риск той да напусне юрисдикцията.

Чрез адвоката си мъжът е поискал временно да бъде освободен, за да присъства на погребението в България, като е предложил да пътува под полицейски надзор и след това да се върне в Кипър. Искането е било разгледано от съда, но не е уважено. Кипърски медии съобщиха още, че защитата възнамерява да потърси съдействие от главния прокурор на Република Кипър.

Двете момчета, на 8 и 10 години, бяха открити мъртви на 28 юни в автомобил, паркиран в района на Ксилофагу, близо до британската база „Декелия". По данни от разследването децата са се качили в автомобила, докато са били сами, а по-късно са били намерени вътре в него. Разследването по случая продължава.

Британските власти са повдигнали срещу бащата обвинения, свързани с причиняването на смъртта на децата. По информация, цитирана от БТА, официалното предявяване на обвиненията е насрочено за 22 септември, а ако обвиняемият не се признае за виновен, делото трябва да започне на 30 ноември.

Телата на двете деца се очаква да бъдат транспортирани до България, като разходите по репатрирането ще бъдат поети от кипърското правителство. Подобна информация беше потвърдена и от кипърски медии.

Случаят привлече внимание и заради въпроса за юрисдикцията, тъй като британските суверенни бази в Кипър имат отделна правна система. Именно поради това съдът на британските бази разглежда наказателното производство срещу бащата.