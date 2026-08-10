Гърция въвежда AI в проверките на автомобили без застраховка

Гръцките власти използват изкуствен интелект при разглеждането на възражения срещу глоби за автомобили без задължителна застраховка, съобщава в. „Катимерини".

При последния кръг от електронни проверки са издадени 32 205 акта за налагане на глоби на собственици на превозни средства, които към 10 март 2026 г. са били отчетени като незастраховани. Общата стойност на санкциите е 12 545 250 евро.

Системата за контрол извършва електронни проверки чрез съпоставяне на данни от различни държавни регистри. Така се установява дали дадено превозно средство има валидна застраховка, платен пътен данък и извършен задължителен технически преглед.

Собствениците, които смятат, че санкцията е наложена неправилно, могат да подадат възражение по електронен път. При разглеждането му изкуственият интелект анализира данните и обстоятелствата по конкретния случай и изготвя доклад. Крайното решение обаче остава в правомощията на компетентния контролен орган и не се взема автоматично от системата.

Гръцките власти започнаха да прилагат електронни кръстосани проверки на превозните средства като част от мерките за по-ефективен контрол върху задължителната застраховка, пътните такси и техническата изправност. Данните за автомобилите могат да бъдат проверявани и чрез платформата Gov.gr, където се посочва дали превозното средство е застраховано и срокът на валидност на полицата, пише БТА.

През март тази година гръцкото правителство съобщи, че след проведените проверки страната за първи път е достигнала до ситуация без установени незастраховани превозни средства, като подчерта значението на системата за пътната безопасност и равнопоставеността на гражданите.

Глобите за управление на незастраховано превозно средство започват от 250 евро и могат да достигнат 1000 евро в зависимост от вида на превозното средство и конкретното нарушение.