Откриха мъртва 19-годишна студентка в Лондон, ползвала инжекция за отслабване

19-годишна студентка е открита мъртва в общежитието си в Лондон. Месеци след случая британски съдебен лекар излиза със заключение, че причината за смъртта й е инжекция за отслабване.

В хода на разследването е установено, че лекар в Калифорния е предписал на Жозефин Наср инжекция за отслабване, която съдържала лекарството тирзепатид, през лятото на 2025 г. Според индекса на телесна маса момичето било с наднормено тегло, но не и със затлъстяване.

Седмица преди смъртта си Жозефин се завърнала в Лондон от Калифорния, където учила право в Университета на Източен Лондон. Вечерта на 23 септември 2025 г., около 20:30 ч., тя разговаряла по телефона с родителите и сестра си. 19-годишната жена съобщила, че ѝ се е гадило и е повърнала.

Сестра ѝ Анастасия се притеснила, че причината за това вероятно е дехидратация и се свързала с частна медицинска служба. След това обаче семейството не успяло да се свърже с 19-годишната студентка, сестра й се опитала да получи помощ чрез службата за сигурност на университета.

Когато успели да отворят стаята на Жозефин, намерили студентката безжизнена на пода в банята. Според „Дейли Мейл" разследващите са открили в стаята ѝ празен флакон, съдържащ активната съставка тирзепатид, която се използва в няколко инжекции за отслабване.

Почти година по-късно - на 3 август, смъртта на Жозефин е обект на разследване в съд Източен Лондон, който се занимава с внезапни, насилствени, неочаквани или съмнителни смъртни случаи. Разследващ служител е заключил, че тирзепатидът е част от верига от събития, довели до фатална сърдечна аритмия, съобщава RTL, цитиран от Би Ти Ви.

По време на аутопсията е открита вродена аномалия в сърцето на момичето, която може да е допринесла за фаталната сърдечна аритмия.

Патологът описва в съда следната възможна верига от събития: Активната съставка в инжекцията за отслабване - тирзепатид, може да е причинила повръщане. Това от своя страна може да доведе до хипогликемия и електролитен дисбаланс. Той от своя страна пък може да предизвика сърдечни аритмии. Вроденият сърдечен дефект на Жозефин може допълнително да е влошил ситуацията, категоричен е лекарят.

Сред изводите на разследването е, че инжекцията за отслабване, макар и да не е пряката причина за смъртта, е предизвикала фатална верига от събития.