Пламнал камион предизвика пожар в Южна Англия

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Над 20 пожарни автомобила се борят с пламъците край магистрала А31 в Хемпшър, които се разпространиха от пламнал тежкотоварен автомобил към близката околност, съобщи Пожарната и спасителна служба.

Те предупредиха, че ще останат край огнището още "известно време", предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Вчера около 17:24 ч. (19:24 ч. българско време) са получени са над 160 сигнала за горящ камион на източното платно на магистралата.

Двадесет и шест пожарни автомобила, четири водоноски, шест офроуд автомобила и няколко командни машини бяха разположени на мястото близо до Рингуд.

Пожарната служба съобщи, че огънят се е разпространил от автомобила към затревената разделителна линия в средата на пътя, преди да обхване и близката околност.

“Пожарникарите продължават да се борят с пламъците, обхванали околността край А31 и ще останат на място още известно време”, заяви днес пожарната служба. “Продължаваме да имаме значително присъствие в района, а екипите се опитват да овладеят огъня”, се добавя в изявлението.

Пожарната служба предупреди живеещите в близост до пожара хора, че може да се наложи прокарването на маркучи през имотите им, тъй като взема вода от близкото езеро, пише БТА.

“Пожарите в в провинцията могат да бъдат особено предизвикателство за пожарникарите, особено когато става въпрос за доставяне на достатъчно вода до мястото на инцидента“, се казва още в съобщението и се добавя, че “към момента няма необходимост от евакуация”.

Шофьорите са призовани да избягват района и да използват алтернативни маршрути, когато е възможно.