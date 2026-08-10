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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23364923 www.24chasa.bg

ОАЕ осъдиха иранска атака срещу кораб на петролната компания на Абу Даби

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СНИМКА: Pixabay

Обединените арабски емирства (ОАЕ) осъдиха категорично иранската атака срещу плавателен съд на Държавната петролна компания на Абу Даби (ADNOC), който е преминавал през Ормузкия проток, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ. 

Министерството на външните работи на ОАЕ изтъкна, че това нападение представлява грубо нарушение на Резолюция 2817 на Съвета за сигурност на ООН, която потвърждава важното значение на свободата на корабоплаване и отхвърля атаките срещу товарни кораби и възпрепятстването на международните морски пътища.

Нападенията срещу товарни кораби и използването на Ормузкия проток като инструмент за икономическа принуда или изнудване представляват актове на пиратство от страна на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и пряка заплаха за стабилността на региона, неговите народи и глобалната енергийна сигурност, се подчертава в изявлението, пише БТА. 

ОАЕ освен това наблегнаха на необходимостта Иран да спре тези непровокирани атаки, да гарантира пълния си ангажимент за незабавно прекратяване на всички военни действия и пълно и безусловно отваряне на Ормузкия проток, за да се защити регионалната сигурност и да се поддържа стабилността на световната икономика и търговия.

СНИМКА: Pixabay

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