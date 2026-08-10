ОАЕ осъдиха иранска атака срещу кораб на петролната компания на Абу Даби

Обединените арабски емирства (ОАЕ) осъдиха категорично иранската атака срещу плавателен съд на Държавната петролна компания на Абу Даби (ADNOC), който е преминавал през Ормузкия проток, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Министерството на външните работи на ОАЕ изтъкна, че това нападение представлява грубо нарушение на Резолюция 2817 на Съвета за сигурност на ООН, която потвърждава важното значение на свободата на корабоплаване и отхвърля атаките срещу товарни кораби и възпрепятстването на международните морски пътища.

Нападенията срещу товарни кораби и използването на Ормузкия проток като инструмент за икономическа принуда или изнудване представляват актове на пиратство от страна на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и пряка заплаха за стабилността на региона, неговите народи и глобалната енергийна сигурност, се подчертава в изявлението, пише БТА.

ОАЕ освен това наблегнаха на необходимостта Иран да спре тези непровокирани атаки, да гарантира пълния си ангажимент за незабавно прекратяване на всички военни действия и пълно и безусловно отваряне на Ормузкия проток, за да се защити регионалната сигурност и да се поддържа стабилността на световната икономика и търговия.