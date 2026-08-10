„Мета“ пуска нов модел изкуствен интелект

Технологичният гигант "Мета" пусна днес нов модел с отворени тегла и обяви, че скоро планира да представи още такива модели.

Главният изпълнителен директор на „Мета“ (Meta) Марк Зукърбърг призова за намаляване на ограниченията в САЩ за моделите изкуствен интелект с отворен код, за да могат американските компании да се конкурират по-успешно с китайските, предаде Ройтерс.

Новият модел „Мюз Глимър“ (Muse Glimmer) е значително по-малък от водещите модели изкуствен интелект на конкурентите. Той е създаден специално за задачи, изпълнявани от агентите с изкуствен интелект и може да работи на „Мак“ (Mac) или други компютри само с една графична карта. Целта е да се отговори на нарастващото търсене на системи изкуствен интелект, които работят директно на устройствата на потребителите.

Моделите с отворени тегла обикновено са по-евтини от основните модели на т.нар. водещи лаборатории за изкуствен интелект като „ОупънЕйАй“ (OpenAI) и „Антропик“ (Anthropic). Освен това основните им компоненти са публично достъпни, което улеснява персонализирането им, за разлика от затворените модели, които компаниите държат изцяло под свой контрол.

Пускането на новия модел идва в момент, когато „Мета“ се стреми да укрепи позициите си, след като миналата година сформира скъпоструващ нов екип за разработване на суперинтелигентен изкуствен интелект с цел да се върне в ожесточената надпревара в областта на изкуствения интелект.

Изявлението на Зукърбърг е поредният знак за подкрепата му към моделите изкуствен интелект с отворени кодове - подход, който набира популярност, тъй като компаниите започват да се опасяват от рязко нарастващите разходи за изкуствен интелект и от последните инциденти в областта на киберсигурността, свързани с модели на „Антропик“, „ОупънЕйАй“ и „Мета“, пише БТА.

„Хъгинг фейс“ (Hugging Face), платформата за изкуствен интелект, която беше хакната от нелегитимен модел на „ОупънЕйАй“, обяви миналия месец, че е използвала китайски модел с отворени кодове, за да се защити от атаката. Причината е, че моделите със затворен код имат ограничения при използването им за работа, свързана с киберсигурността.

Акциите на „“Мета“, които поевтиняха с около 10 на сто от началото на годината, поскъпнаха с 1 на сто в днешната предборсова търговия.

Зукърбърг заяви в изявление, че САЩ трябва да преосмислят политиките си, ако американските компании искат да бъдат лидери в разработването на модели с отворени тегла.

Китайските стартъпи водят надпреварата при моделите с отворени кодове. „Кими Кей3“ (Kimi K3) на „Мууншот“ (Moonshot), „Куен 3,8-Макс“( Qwen3.8-Max) на „Алибаба“ ( Alibaba) и „Ви4-Флеш“ (V4-Flash) на „ДийпСийк“ (DeepSeek) демонстрират производителност, сравнима с тази на водещите системи на американските лаборатории за изкуствен интелект. За разлика от тях водещите модели на американските разработчици „ОупънЕйАй“ , „Антропик“ и „Гугъл“ (Google) на „Алфабет“ (Alphabet) са със затворен код.

„Чуждестранните лаборатории в момента имат няколко предимства, тъй като американските лаборатории трябва да спазват редица допълнителни ограничения относно данните за обучение“, заяви Зукърбърг, говорейки за моделите с отворен код.

„Политиката на САЩ трябва да намали тези допълнителни ограничения, ако искаме американските модели с отворен код да станат лидери в дългосрочен план“, каза Зукърбърг. Той добави, че ограничаването на достъпа до чуждестранни модели с отворен код не е ефективно решение.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обяви по-рано този месец пред разработчиците на изкуствен интелект, че няма да подлага моделите с отворени кодове на доброволни тестове за безопасност, според два информирани източника.

В изявлението си Зукърбърг подкрепи също и дестилацията на модели на изкуствен интелект - процес, при който мощна система с изкуствен интелект се използва за обучение на по-малък модел. Той заяви, че „Мета“ ще въведе управленска структура, която да даде на независимите членове на борда правомощия да одобряват критериите за безопасност при пускането на нови модели.