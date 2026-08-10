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„Мета“ пуска нов модел изкуствен интелект

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Марк Зукърбърг СНИМКА: Инстаграм/@markzuckerberg

Технологичният гигант "Мета" пусна днес нов модел с отворени тегла и обяви, че скоро планира да представи още такива модели.

Главният изпълнителен директор на „Мета“ (Meta) Марк Зукърбърг призова за намаляване на ограниченията в САЩ за моделите изкуствен интелект с отворен код, за да могат американските компании да се конкурират по-успешно с китайските, предаде Ройтерс. 

Новият модел „Мюз Глимър“ (Muse Glimmer) е значително по-малък от водещите модели изкуствен интелект на конкурентите. Той е създаден специално за задачи, изпълнявани от агентите с изкуствен интелект и може да работи на „Мак“ (Mac) или други компютри само с една графична карта. Целта е да се отговори на нарастващото търсене на системи изкуствен интелект, които работят директно на устройствата на потребителите.

Моделите с отворени тегла обикновено са по-евтини от основните модели на т.нар. водещи лаборатории за изкуствен интелект като „ОупънЕйАй“ (OpenAI) и „Антропик“ (Anthropic). Освен това основните им компоненти са публично достъпни, което улеснява персонализирането им, за разлика от затворените модели, които компаниите държат изцяло под свой контрол.

Пускането на новия модел идва в момент, когато „Мета“ се стреми да укрепи позициите си, след като миналата година сформира скъпоструващ нов екип за разработване на суперинтелигентен изкуствен интелект с цел да се върне в ожесточената надпревара в областта на изкуствения интелект.

Изявлението на Зукърбърг е поредният знак за подкрепата му към моделите изкуствен интелект с отворени кодове - подход, който набира популярност, тъй като компаниите започват да се опасяват от рязко нарастващите разходи за изкуствен интелект и от последните инциденти в областта на киберсигурността, свързани с модели на „Антропик“, „ОупънЕйАй“ и „Мета“, пише БТА. 

„Хъгинг фейс“ (Hugging Face), платформата за изкуствен интелект, която беше хакната от нелегитимен модел на „ОупънЕйАй“, обяви миналия месец, че е използвала китайски модел с отворени кодове, за да се защити от атаката. Причината е, че моделите със затворен код имат ограничения при използването им за работа, свързана с киберсигурността.

Акциите на „“Мета“, които поевтиняха с около 10 на сто от началото на годината, поскъпнаха с 1 на сто в днешната предборсова търговия. 

Зукърбърг заяви в изявление, че САЩ трябва да преосмислят политиките си, ако американските компании искат да бъдат лидери в разработването на модели с отворени тегла.

Китайските стартъпи водят надпреварата при моделите с отворени кодове. „Кими Кей3“ (Kimi K3) на „Мууншот“ (Moonshot), „Куен 3,8-Макс“( Qwen3.8-Max) на „Алибаба“ ( Alibaba) и „Ви4-Флеш“ (V4-Flash) на „ДийпСийк“ (DeepSeek) демонстрират производителност, сравнима с тази на водещите системи на американските лаборатории за изкуствен интелект. За разлика от тях водещите модели на американските разработчици „ОупънЕйАй“ , „Антропик“ и „Гугъл“ (Google) на „Алфабет“ (Alphabet) са със затворен код.

„Чуждестранните лаборатории в момента имат няколко предимства, тъй като американските лаборатории трябва да спазват редица допълнителни ограничения относно данните за обучение“, заяви Зукърбърг, говорейки за моделите с отворен код.

„Политиката на САЩ трябва да намали тези допълнителни ограничения, ако искаме американските модели с отворен код да станат лидери в дългосрочен план“, каза Зукърбърг. Той добави, че ограничаването на достъпа до чуждестранни модели с отворен код не е ефективно решение.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обяви по-рано този месец пред разработчиците на изкуствен интелект, че няма да подлага моделите с отворени кодове на доброволни тестове за безопасност, според два информирани източника.

В изявлението си Зукърбърг  подкрепи също и дестилацията на модели на изкуствен интелект - процес, при който мощна система с изкуствен интелект се използва за обучение на по-малък модел. Той заяви, че „Мета“ ще въведе управленска структура, която да даде на независимите членове на борда правомощия да одобряват критериите за безопасност при пускането на нови модели.

Марк Зукърбърг СНИМКА: Инстаграм/@markzuckerberg

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