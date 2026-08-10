С SMS в Полша ще предупреждават хората при вдигане на изтребители по тревога

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В Полша ще предупреждават населението си с SMS-и, когато военновъздушните сили вдигат изтребители по тревога при атаки срещу Украйна. Това заяви днес заместник-министърът на отбраната Магдалена Собковяк-Чарнецка, цитирана от ДПА. Агенцията отбелязва, че до това решение се е стигнало, след като ракета се разби на полска територия в края на юли.

Собковяк-Чарнецка каза пред новинарския сайт “Виртуална Полска”, че мярката е следствие от инцидента от 30 юли, когато първоначално неидентифициран летящ обект навлезе в полското въздушно пространство по време на масирана руска атака срещу Украйна и се разби близо до град Люблин.

Полското правителство по-късно идентифицира обекта като руска крилата ракета Х-101.

При инцидента нямаше пострадали, пише БТА.

Впоследствие жителите на засегнатия регион се оплакаха, че не са били достатъчно информирани за опасността. Сирени прозвучаха в град Люблин и съседните райони, но жителите не бяха наясно с естеството на заплахата.

Висшето командване на полската армия използва социалната мрежа Екс, за да обяви, когато изтребители на НАТО бяха вдигани по тревога в отговор на въздушни атаки срещу Украйна.

Задачата на самолетите е да наблюдават обектите, наближаващи полското въздушно пространство, за да извършат потенциално прехващане, ако те пресекат границата.

Новината за нахлуването на ракета в полското въздушно пространство също беше първоначално съобщена в Екс.

В бъдеще подобна информация ще бъде допълнително изпращана с есемес от Центъра за национална сигурност, който до момента отговаряше основно за предупреждения за опасни метеорологични явления.

Министерството на отбраната на Полша разработва също приложение за предупреждение за въздушна тревога по модела на украинската система.