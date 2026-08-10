Петролният разлив край Оман се разпростря

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Петролният разлив край бреговете на Оман покрива площ от около 390 кв. км. Това заяви днес правителството на страната, цитирано от Ройтерс.

Проблемът бе причинен от санкциониран кораб, превозващ руски суров петрол.

Екипажът на “Карълайн Безенги” първо докладвал за проблеми на 8 юни край южното йеменско пристанище Мукала, съобщиха два източника, свързани с морската сигурност, и добавиха, че първоначалните оценки сочат, че на борда е имало взрив.

В първото публично разкриване на подробности за въздействието върху околната среда, Оман днес заяви, че се опитва да се справи с петролното петно във водата край островите Халаният край източното губернаторство Дхофар.

Според изявление на оманската служба по околна среда, основано на нови анализи, включващи сателитни изображения и разпространено от оманската новинарска агенция, петролният разлив покрива площ от около 390 кв. км.

В изявлението се добавя, че петното се простира северозападно от островите към континенталната част на Оман, а най-близката му точка е на около седем километра от брега.

Анализ на сателитни изображения от Ройтерс и корабни специалисти показа, че разливът от 274-метровия танкер “Карълайн Безенги” все още се е разпространявал в края на миналия месец, което поражда опасения за евентуални екологични щети.

Причината за щетите по плавателния съд не е известна, а Оман не даде никакви обяснения. пише БТА.

Данните показват, че корабът е бил натоварен с руски суров петрол преди пътуването. Той е подал сигнал за последно в публичната автоматична идентификационна система (АИС) на 11 юни край брега на Йемен.

Русия използва стари, често зле поддържани танкери, за т.нар. си сенчест флот, с който заобикаля западните санкции за износ на руски петрол.

Европейският съюз и Великобритания наложиха санкции на “Карълайн Безенги” за “участието му в транспорта” на горива от Русия.