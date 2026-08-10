Река Висла е спаднала до най-ниското си ниво някога

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Исторически най-ниското ниво на река Висла бе регистрирано в полската столица Варшава, предаде Франс прес, като се позова на полския Национален институт по метеорология.

"Понастоящем отчитаме равнище на водата от 102 см", заяви пред АФП Дариуш Витковски, хидролог от института, като уточни, че това ниво е било отчетено още в петък.

Ситуацията с водата в Полша е "най-трудната от 2015 година", добави той.

Според Витковски тя може да стане още по-сложна в края на този месец и началото на септември. Прогнозата за времето "сочи, че през идните дни и седмици температурите ще са по-високи от обичайното, а валежите ще са по-малко от обичайното, което може да направи ситуацията със сушата още по-сериозна", пояснява специалистът, цитиран от БТА.

В интервю за полското национално радио министърът на енергетиката Милош Мотика заяви, че не се предвиждат спирания на тока заради ниското ниво на Висла.